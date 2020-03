„Ich bin mit meinen Kindern nach Deutschland gefahren“, erzählt Moderatorin und NÖN-Fashiontalk-Lady Martina Reuter. Da das Home-Shopping boomen würde, habe sie derzeit sehr viel zu tun. „Ich habe gerade fünf Stunden moderiert. Aber Auflagen gibt es auch hier. Wir müssen Abstand halten, und ich muss Make-up und Tontechnik selbst machen“, erzählt sie.

Das Leben in Bayern sei aber derzeit „ganz normal“. „Die Leute sitzen in den Schanigärten und trinken Bier“, so Reuter (Stand Montag). Auch alle Shops seien derzeit noch geöffnet. Reuter will jetzt abwarten, wie sich die Lage hier entwickelt und wenn nötig auch wieder nach Purkersdorf zurückkehren.