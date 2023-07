Musisches Traum-Team des Sacré Coeur Pressbaum

Die ausgezeichneten Chorsänger des Musikzweigs des Gymnasiums Sacré Coeur verdienen jedenfalls auch "den Preis für den besten Fanclub", betonte Sängerin und Jurymitglied des diesjährigen Landesjugendsingens (LJS), Monika Ballwein. Ihr Teamgeist, wechselseitiger Ansporn und jubelnde Begeisterung überzeugte neben den musikalischen Darbietungen auch die NÖN vergangene Woche, als die beiden Unterstufen-Chöre in der Kirche ein Kurzkonzert exklusiv für die Zeitung gaben. Auch alle fünf Musiklehrer waren, teils trotz ihres freien Tags, gekommen. Musik-Kustode Bence Csaranko meinte dazu: "Es war uns erst nach dem LJS klar, was für ein Team wir sind und was wir in unserer Gemeinschaft leisten."

Und Kollegin Eva Puchinger fuhr fort: "An Gymnasien ist ein Chor üblich, mit ein bis zwei Chorleitern. Bei uns im musisch-kreativen Zweig leiten vier Lehrer den Oberstufen-Chor gemeinsam." Dieser 13-jährige Schulversuch ist besonders in Österreich und sonst nur noch am Gymnasium Perchtoldsdorf zu finden: Nur an diesen beiden Schulen ist Chorsingen, neben zwei bis drei Musikstunden die Woche, ein Hauptfach.

Höchste Punktezahl

Alle drei Jahre wird das LJS durchgeführt, in Niederösterreich waren heuer 81 Chöre am Start. In der Jury war etwa auch Erwin Ortner, Leiter des Arnold Schönberg Chors, den Vorsitz hatte Musik-Fachinspektor Andreas Gruber inne. Neben den Chören der ersten und zweiten, sowie dritten und vierten Klassen und dem Oberstufen-Chor mit 74 Sängern, stach vor allem der 35-köpfige Festival-Chor hervor, der ein Auswahlchor der Oberstufe ist. Er wird von Dominik Krenn und David Enzendorfer geleitet, die beide im Hauptfach Chorleitung studierten und den Festival-Chor gemeinsam gegründet haben. Dieser gewann und erreichte zudem in allen Kategorien die höchste Punktezahl aller teilnehmenden Chöre. Am Bundesjugendsingen, zu dem er entsandt werden sollte, kann er trotzdem nicht teilnehmen: Die Sänger sind zu diesem Zeitpunkt in der letzten Schulwoche nämlich bereits beim internationalen Festival Laulupidu in Estland eingeladen. "Insgesamt waren alle vier Chöre vorne mit ausgezeichnetem Erfolg mit dabei", strahlt Csaranko freudig.

Wir brennen und die Schüler brennen mit. Bence Csaranko

Etwa drei Monate lang war die Vorbereitungszeit für das LJS. Die Schüler sind firm beim Auftritt, so erfuhr etwa die erste Klasse erst eine halbe Stunde vor Besuch der NÖN vom Vorsingen und präsentierte ihre Lieder mit vollem Einsatz, hoher Professionalität und wenig Lampenfieber. "Die Schüler profitieren davon, dass alle Musiklehrer selbst aus dem Profibereich kommen. Wir brennen und sie brennen mit", erzählt Kustode Csaranko. Und Kollegin Eva Puchinger ergänzt: "Unsere Schüler inspirieren auch uns sehr." Sechs große Auftritte bestreiten die 104 Unterstufen- und 74 Oberstufen-Schüler pro Schuljahr gemeinsam. Dazu zählen neben dem heurigen LJS das Adventkonzert, Schulmessen und das Barat-Fest, Auftritte im Stephansdom oder die Vorbereitung für ein großes Musical im Herbst, dessen Betreuung durch Musiklehrerin Cornelia Traxler "auch noch so nebenher mitläuft", meinte Bence Csaranko augenzwinkernd.

Stellenwert im Kollegium

Hervorzuheben gilt es auch ein anderes, privates Megaprojekt: Mitte Juni sang der komplette Oberstufen-Chor acht Lieder und eine Zugabe bei einem Vorkonzert im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses. Die renommierte Company of Musik, in der Traxler mitsingt, ist Österreich weit das einzige Vokalensemble mit einem eigenen Abo-Zyklus. Sie wählen jährlich einen Jugendchor aus, der vor ihrem Konzert auftritt. "Für die Schüler war das natürlich auch ein großes und besonderes Erlebnis", erwähnt Csaranko. Den überdurchschnittlichen Einsatz weiß auch Direktorin Sandra Spendlhofer zu schätzen: "Unsere Musiklehrer haben auch einen besonderen Stellenwert im Kollegium, weil sie sehr viel unbezahlte Freizeit in unsere Schule investieren. Davon profitieren letztlich alle auf Grund der entsprechenden Schüleranmeldungen." Sie hebt abschließend zudem "die laufende Unterstützung der Musikklassen bei Schulgottesdiensten", das "damit verbundene Einbringen in die Gemeinschaft " sowie "den Zusammenhalt, der durch gemeinsame Auftritte unter den Schülern forciert wird" hervor.