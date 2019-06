Unternehmer vernetzten sich bei Fest in der Purkersdorfer Außenstelle.

Die Wirtschaftskammer der Region Purkersdorf lud zur „Langen Nacht der Wirtschaft“ in ihre Außenstelle in Purkersdorf ein. Obmann Andreas Kirnberger und Bezirksstellenleiterin Isabella Kobler-Samstag sowie das Team der Außenstelle empfingen ihre Gäste in einem festlich geschmückten Zelt.

Für das Kulinarische sorgten heimische Betriebe der Region und verwöhnten die Gäste mit allerlei Köstlichkeiten. Anschließend wurden auch Wirtschaftskammer-Plaketten für Bestandsjubiläen von Unternehmen verteilt.