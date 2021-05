Wer sich ein neues Küchengerät oder eine neue Waschmaschine kaufen möchte, muss zum Teil viel Geduld aufbringen. Die Nachfrage nach Elektrogeräten ist gestiegen. Viele wollen wegen der Pandemie nicht verreisen und investieren ihr Geld nach wie vor in ihr Zuhause, merkt Fernaud Stockinger, der auf der Tullnerbacher Hauptstraße sein Geschäft betreibt: „Bei Groß-Elektrogeräten kann die Lieferung zwei bis drei Monate dauern.“

Raimund Eberl repariert laufend Laptops und PCs. Närr/privat, Närr/privat

Manche würden, um nicht warten zu müssen, mehr Geld für ein lagerndes Produkt ausgeben, andere lassen ihr altes Gerät reparieren oder greifen auf ein gebrauchtes Modell zurück. „Bei uns ist alles vertreten“, so Stockinger. Insgesamt seien die Kunden durch die Corona-Situation flexibler geworden. Vor allem Waschmaschinen und Fernseher werden bei Elektro Stockinger oft gebraucht gekauft. Der Elektrofachhändler merkt aber langsam auch eine Verbesserung: „Die Firmen bemühen sich. Es gibt auch welche, die prompter sind.“

Corona befeuert aber nicht nur die Nachfrage nach Groß-Geräten. Durch das Homeoffice mussten viele ihre Laptops und PCs wieder in Schuss bringen. „Es war massiv. Jeden Tag zwölf Stunden Arbeit – und das über ein Jahr. Ich bin erst jetzt dabei aufzustocken“, erzählt Raimund Eberl, der in Kaiser Josef-Straße in Purkersdorf unter anderem Laptops repariert und übertragene Geräte weiterverkauft. Vor der Pandemie arbeitete er am Tag durchschnittlich an zwei bis drei Geräten. Jetzt sind es sechs bis sieben PCs oder Laptops, die Eberl wieder funktionstüchtig macht. „Viele hatten gar keine funktionierenden Laptops zuhause, sondern nur Tablets.“