Laufende Ermittlungen Gestohlenes Auto tauchte in Mauerbach wieder auf

Die Wiener Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Foto: Weingartner-Foto

B ereits mehrere Monate steht auf der Hauptstraße in Mauerbach ein Auto - an sich nichts Ungewöhnliches. Doch jetzt stellte sich heraus, dass dieses bereits im Oktober des Vorjahres in Wien gestohlen worden war.

Ein parkendes Auto neben der Fahrbahn ist an sich nichts Ungewöhnliches, schon gar nicht, wenn ordnungsgemäß Kennzeichen montiert sind und auch das Pickerl (noch) nicht abgelaufen ist. Wenn dieser Wagen jedoch über mehrere Monate nicht bewegt wird, fällt dies vielleicht dann schon auf. Kurzerhand wurde die Exekutive informiert, um sicherheitshalber einmal einen Blick auf das Auto zu werfen. Bei der Überprüfung des VW stellte sich nun heraus, dass der Wagen gestohlen worden war. Das Zündschloss war herausgerissen, der Wagen war bereits im Oktober des Vorjahrs im 23. Wiener Gemeindebezirk als gestohlen gemeldet. Die Exekutive nahm nun die weiteren Ermittlungen auf. Gesichert wurde der Wagen einstweilen mit einer Radklammer.