Waren gefasste Spendenbetrüger auch in Pressbaum aktiv?

In ganz Österreich dürften aktuell Betrüger unterwegs sein, die im Namen eines Vereins unerlaubterweise Geld sammeln. Drei von ihnen (17, 19 und 45) wurde nun in Gloggnitz im Bezirk Wiener Neustadt das Handwerk gelegt, nachdem sie vor einem Geschäft um Spenden gebeten hatten. Die drei Rumänen, die in Graz wohnhaft sind, sollen sich „als gehörlose Spendensammler für den ,Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder' ausgegeben und Passanten aufgefordert haben, Geld für die von ihnen fingierte Organisation zu spenden“, heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion.

Das Trio zeigte sich zum Teil geständig, sie werden wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges angezeigt. Auch in Pressbaum waren Spendensammler mit der gleichen Masche unterwegs. Ob es sich dabei um dieselben Täter handelt, wird aktuell ermittelt. „In akribischer Kleinarbeit und mit Fotos wird nun alles genau überprüft“, informiert die Polizei, die zugleich bittet, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden, falls jemand auf diese Art für diesen Verein gespendet hat.