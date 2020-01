„Ich bin ein britischer Tenor mit rund 25 Jahren Bühnenerfahrung und lebe seit etwa 20 Jahren in Österreich, die letzten fünf davon in Pressbaum“, so Stephen Chaundy. Er wurde in London geboren, studierte Italienisch an der Edinburgh University, bevor er sich schließlich seinen Gesangsstudien, unter anderem auch an der Accademia Chigiana in Siena, widmete.

Wolfgang Mayer Schätzen einander als Volksopernkollegen und -freunde: Tenor Stephen Chaundy (2. v. l.), Dirigent Guido Mancusi sowie der Tullnerbacher Leiter der Schloss Thalheim Classic, Wolfgang Gratschmaier (4. und 5. v. l.)

An seinem Wohnort in der Karriegelsiedlung liebt er vor allem die Nähe zum Wald. Auch die hügelige Landschaft unserer Gegend hat es ihm angetan, erinnert sie ihn doch an seine englische Heimat. Der Blick ins Tal über Rekawinkel oder die Aussicht vom Steinerhof in der Pfalzau haben als Lieblingsplätze besonders sein Herz gewonnen. „Meine Zukunft ist da. In Österreich, aber auch in Pressbaum. Ich mag hier bleiben“, erfreut sich Chaundy langer Waldspaziergänge mit seinen drei Hunden und wenn es die Zeit erlaubt auch mit seinen beiden Söhnen Benjamin und Fabian. Benjamin, 16, wurde bereits in Wien geboren und geht auch dort zur Schule. Fabian, 30, arbeitet bei der BBC in Wien als Kameramann und Produzent. „In Pressbaum hat man für alles ein bisschen mehr Zeit“, lächelt der Brite und setzt mit dem typischen Humor der Inselbewohner nach: „Auch die Polizei ist hier freundlicher.“

Volksopern-Trio trifft sich neu

Chaundy gastierte in Österreich unter anderem an der Volksoper Wien, am Landestheater Linz, am Tiroler Landestheater, bei den Festspielen Klosterneuburg und den Schlossfestspielen Langenlois. Dort spielte er vor rund 18 Jahren in der „Zirkusprinzessin“ gemeinsam mit dem Tullnerbacher Sänger-Ehepaar Sopranistin Renée Schüttengruber und Tenor Wolfgang Gratschmaier.

Erst Anfang des Monats konnten ihn zahlreiche Besucher unserer Region auch beim Neujahrskonzert auf Schloss Thalheim hören und in seinem ganzen Esprit erleben. Hatte ihn doch sein Nachbar Wolfgang Gratschmaier, Leiter der Schloss Thalheim Classic, in den dortigen Konzertsaal geladen. Gemeinsam mit Volksopern-Dirigent Guido Mancusi hat sich ein musikalisches Trio aus Volksopern-Gefilden neu in Niederösterreich wiedergefunden.

Gratschmaier schwärmt: „Stephen ist ein ganz edler, feiner Kerl. Er ist für mich einer der internationalsten Engländer, die es überhaupt gibt. Unlängst habe ich ihn im Zug getroffen, er hat mich umarmt und gemeint, wie sehr er sich für sein Land schämt, dass es aus der EU austritt. Wäre ich die Queen“, so Gratschmaier launig aber mit tiefem Ernst, „ich würde ihn sofort zum Ritter schlagen.“ Und als Draufgabe: „Und in Edinburgh Whiskey mit ihm saufen und dazu schottische Seemannslieder singen.“

Stephen schaut über den Tellerrand

Auch Guido Mancusi kennt und schätzt Chaundy schon sehr lange: „Stephen schaut über den Tellerrand, er weiß, was links und rechts geschieht. Er ist ein großartiger Musiker und wertvoller Sänger. Nächstes Jahr lade ich ihn nach Budapest ein zu einem Benjamin Britten- Abend“, so der Maestro, der sich schon auf die Kantanten des Tenors freut.

International sang Chaundy an der Opera de Monte Carlo oder der Vest Norges Oper Bergen. Er gab Konzerte in Kanada und Japan, im Concertgebouw Amsterdam, in der Queen Elizabeth Hall in London und arbeitete mit verschiedenen Orchestern zusammen, wie St. John Smiths Square, Dutch Radio Philharmonic oder dem Tonkünstler-Orchester.

„In den letzten sechs Jahren habe ich auch regelmäßig als Englisch Sprachcoach gearbeitet, sei es privat zur Vorbereitung von Kollegen oder als begleitender Sprachcoach für ganze Produktionen - darunter etwa „Curlew River“, „Prodigal Son“ oder „Punch and Judy“ für die Neue Oper Wien“, so Chaundy.

Operette ist wie ein Soufflé

Neben Auftritten im Musikverein, der Staatsoper, Rollen wie dem Malcolm in Macbeth oder dem Don Ottavio in „Don Giovanni“ liebt er es auch, in die Haut von Professor.Higgins in „My Fair Lady“ zu schlüpfen und dabei Gastspiele im Royal Opera House von Muscat im Oman zu absolvieren.

Weil der echte Brite aber auch ein gelernter Wiener ist, geht ihm das Herz ganz besonders bei der Operette auf: „ Operette ist wie ein Soufflé. Wunderschön, aber man muss aufpassen, dass es nicht zusammenfällt. Man muss dabei ernsthaft und seriös spielen“, so Chaundy, der abschließend festhält: „Es war die beste Entscheidung meines Lebens, nach Österreich zu kommen“.