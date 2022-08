Region Purkersdorf: „Licht aus“ ist ausgeschlossen

Werbung

LED-Beleuchtung ist auf dem Vormarsch – und angesichts der aktuellen Lage hinsichtlich Strom- und Energiepreis – aktuell ein wichtiger Faktor, um Energie zu sparen.

Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat die gesamte öffentliche Beleuchtung in den vergangenen Monaten komplett auf LED umgestellt. Lediglich rund um den neuen Wohnbau in der Wiener Straße 2 fehlt die Beleuchtung noch, soll aber laut Bürgermeister Stefan Steinbichler so bald wie möglich montiert werden.

Auch Gablitz und Mauerbach befinden sich aktuell in der Umstellungsphase. In Mauerbach wurden alle Lichtpunkte ausgetauscht, allerdings fehlen noch die neuen Zählerkästen, weshalb es laut Bürgermeister Peter Buchner immer wieder zu Störungen kommen kann.

Die Gemeinde Wolfsgraben hat indes die gesamte Beleuchtung mit LED-Lampen bereits umgerüstet. Abgedunkelt wird in der Mitte jeder Nacht, um Energie einzusparen. Die Möglichkeit, jede zweite Straßenlaterne ganz abzuschalten, schließt die Gemeinde aus.

„Wir haben durchgerechnet, dass das Abschalten jeder zweiten Lampe sich nicht rechnen würde, sowohl was den Stromverbrauch als auch das Finanzielle betrifft“, weiß Bürgermeisterin Claudia Bock.

Tullnerbach hat 2019 mit dem Umstieg auf LED begonnen. Mittlerweile sind in allen Straßenlaternen und nahezu allen öffentlichen Gebäuden, etwa dem Kindergarten, LED installiert. Lediglich zwei Glühbirnen im Bauhof des Wassermeisters fehlen. Sie sollen aber in den nächsten Tagen folgen. Darüber hinaus laufen in Tullnerbach Diskussionen über die nächtliche Straßenbeleuchtung.

„Licht aus“ lehnt der Bürgermeister jedoch ab. Stattdessen möchte er den Zeitraum verlängern, in dem die Lichtstärke reduziert wird. „Wir sind eine Insel der Seligen und haben relativ wenige Einbrüche“, erklärt Novomestsky. Vollkommene Dunkelheit verunsichere die Bevölkerung.

In Pressbaum wurde bereits vor einigen Jahren umgestellt. 1.500 Lichtpunkte wurden bis 2019 ausgetauscht – damit konnte zum damaligen Zeitpunkt umgerechnet der Jahresstromverbrauch von 70 Haushalten eingespart werden.

