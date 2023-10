DJ Thunderhunt feiert 25-Jahr-Jubiläum im Stadtsaal Pressbaum

Seine Laufbahn als DJ startete Roland Kerschbaum mit 16 Jahren im Pressbaumer Gasthaus Hartner, beim samstäglichen Jugendclub. In den ersten Jahren legte er vor allem in Lokalen, Clubs und Diskotheken tanzbare elektronische Musik auf. Mit den Jahren wurde er in vielen Musikrichtungen heimisch. Vor zehn Jahren begann Kerschbaum auch auf Hochzeiten aufzulegen. Seit Februar 2022 ist er bei Anita Neusser und ihrer Firma Eventfever unter Vertrag.

„Bei ihm funktioniert der Draht zu den Gästen eigentlich immer. Egal ob beim Kirtag oder einem Business-Event”, lobt Neusser seine Qualitäten als DJ. „Mir macht das Auflegen großen Spaß, ich empfinde es nicht als Arbeit. Das Auflegen ist eine Leidenschaft”, beschreibt Kerschbaum seinen Erfolg als DJ. Zu seinem Jubiläum spielt er vor allem elektronische Tanzmusik der 90er und 2000er Jahre. Das ist die Musik, die er in seiner Jugend in Diskotheken wie dem Baby´O oder der Nachtschicht gehört hat. Für das sichere Heimkommen seiner Partygäste hat Kerschbaum einen kostenpflichtigen Taxi-Dienst organisiert, für das Warmup konnte er seinen DJ-Kollegen Christian Strobl, alias „Creexx”, gewinnen.

Die Veranstaltung „25 Years of DJ Thunderhunt” findet am 21. Oktober im Stadtsaal Pressbaum, Franz Gugerell-Gasse 1 statt. Einlass 20.30 Uhr, Beginn 21 Uhr.