Völliger Neuanfang für das Gablitzer Heimatmuseum

Angekündigt war er bereits seit Langem, der Rückzug der langjährigen Museumsleiterin Renate Grimmlinger ins Private und die Ernennung eines Nachfolgers. Dass der Umbruch nun jedoch fast brachial erfolgt, ist einer weiteren umwälzenden Entwicklung in Gablitz geschuldet.

Wie bereits im November letzten Jahres in den NÖN erwartet, war es der Mitarbeiter und Topothek-Ersteller Florian Schober, dem die Gemeindeverantwortlichen nun das Vertrauen schenkten, das Heimatmuseum in eine gesicherte Zukunft zu führen. Die Freude darüber beim logischen Nachfolger war groß: „Ich bin glücklich, es war immer schon meine Intention, so der Gesellschaft etwas zurückzugeben.“

Und die erste Bewährungsprobe wartet bereits. Aufgrund der Errichtung einer neuen Heizanlage in der Volksschule wird ein ausreichend großer Raum für die Pelletslagerung benötigt. Dieser bietet sich in exakt jenen Räumlichkeiten, die bisher dem Museum zur Verfügung standen.

Auf Schober und sein Team warten somit mehr als 1.200 Exponate, die fachgerecht katalogisiert und verpackt in einem Depot ausharren müssen, bis sie die Besucher an einem neuen Ort in ihren Bann schlagen dürfen. „Das ist eine riesige Herausforderung,“ lässt sich Schober, der auch noch eine Kustodenausbildung absolvieren wird und dabei auf viele neue Ideen hofft, von dieser Mammutaufgabe jedoch nicht verunsichern.

Der angesprochene „neue Ort“ wird sich wohl im neuen Zentrum befinden und eine Größe von etwa 100 Quadratmetern haben. Dies bedingt eine völlige Neuaufstellung des Museums und eine Schwerpunktsetzung, da nicht alle Exponate zur gleichen Zeit Platz finden werden.

Am neuen Standort ist Florian Schober die erlebnisreiche Unterhaltung der Besucher besonders wichtig, Geschichte soll spürbar sein. So möchte er etwa, dass viel ausprobiert werden kann. Auch der Aufarbeitung der Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg will er sich in einem weiteren Schritt intensiv widmen. Die Zeit dafür sieht er gekommen, wenn die nun anstehenden intensiven Umräumarbeiten abgeschlossen sein werden und das Konzept des neuen Heimatmuseums Gablitz steht.

