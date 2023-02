Illibauer ist neuer ASBÖ-Stützpunktleiter in Purkersdorf

Seit Oktober 2018 war er Stützpunktleiter-Stellvertreter des Samariterbunds Purkersdorf, seit Anfang des Jahres ist Harald Illibauer nun Stützpunktleiter. Der bisherige Leiter Roland Zwingraf hat die Dienststelle aufgrund privater Entscheidungen verlassen.

„Ich fahre auch weiterhin im Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug mit, da ich auch Rettungs- und Notfallsanitäter bleibe. Langweilig wird mir in dieser Position sicher nicht.“

Überraschend kam der Wechsel für Illibauer nicht. „Bereits im Sommer ist Roland Zwingraf länger ausgefallen und ich habe seine Vertretung übernommen. Ganz unerwartet war der Wechsel daher nicht“, sagt Illibauer.

Seine neuen Aufgaben sind für den neuen Stützpunktleiter daher nicht mehr ganz so neu. Er ist künftig für das operative Geschäft zuständig, das heißt, die Dienstplanung fällt ebenso in seinen Zuständigkeitsbereich wie ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit.

„Gemeinsam mit dem Verein gibt es auch für mich Termine zu erledigen, die die Öffentlichkeitsarbeit betreffen. Vergangene Woche war ich als neuer Stützpunktleiter bei Wolfgrabens Bürgermeisterin Claudia Bock. Diese Woche bin ich bei Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler und Anfang März in Pressbaum bei Josef Schmidl-Haberleitner“, schildert Illibauer und ergänzt: „Ich fahre aber auch weiterhin im Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug mit, da ich auch Rettungs- und Notfallsanitäter bleibe. Langweilig wird mir in dieser Position sicher nicht.“

Verglichen zu vorher verändert sich zwar relativ wenig, eines ist jedoch maßgeblich: „Ich habe jetzt die Verantwortung für alles. Die Letztverantwortung hier bei der Dienststelle liegt bei mir“, so Illibauer. Bei größeren Entscheidungen unterliegt er dem Landesverband. Er fungiert deshalb auch als Bindeglied zwischen Dienststelle und Landesverband. Eine weitere Aufgabe, die neu auf den Stützpunktleiter zukommt.

Zusammenhalt im Team als oberstes Gebot

Auch wenn er die Funktion des Leiters noch nicht lange innehat, ist und war eines für Illibauer immer schon sehr wichtig: der Zusammenhalt im Team. „Wir sind ein sehr gutes Team bei uns beim Samariterbund in Purkersdorf. Ein Team, auf das ich mich verlassen kann und weshalb die Zusammenarbeit auch sehr gut funktioniert.“

Um dieses gut funktionierende Team auch zu erweitern, möchte Illibauer den Samariterbund in der Region bekannter machen. „Wir sind sieben Tage in der Woche 24 Stunden am Tag für die Bevölkerung da und können mit unseren gut aufgestellten Sanitätern für eine optimale Versorgung sorgen“, sagt der neue Stützpunktleiter.

Damit meint Illibauer aber nicht nur die Mannschaftsgröße, sondern vor allem auch die Ausbildung. Bevor jemand als Sanitäter aktiv wird, bekommt er eine langwierige Ausbildung. Und dabei wird nicht zwischen Zivildiener oder Freiwilliger unterschieden. Jeder bekommt dieselbe Ausbildung.

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Freiwilligen und Mitarbeitenden beim Samariterbund etwas zurückgegangen. „Die Interessen haben sich verlagert“, sagt Illibauer. Dennoch wird der Samariterbund weiterhin bei Notfällen, aber auch mit Essen auf Rädern sowie bei Ambulanz-Diensten jederzeit für die Bevölkerung bereitstehen.

