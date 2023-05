Nach Gasaustritt in Purkersdorf: Wohnungen evakuiert

Zu einem Einsatz auf die Wiener Straße wurden die Einsatzkräfte am Samstag alarmiert. In einem großen Wohnblock soll es Berichten zufolge nach Gas riechen. Schnell konnte festgestellt werden, dass eine Leitung angebohrt wurde und tatsächlich Gas nach außen drang. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf leiteten sofort die Evakuierung von insgesamt 17 Wohnungen ein. 36 Personen wurden ins Freie gebracht. Eine bettlägerige Person wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz während des Einsatzes in der Wohnung betreut.

Nachdem der Haupthahn in der betroffenen Wohnung abgedreht werden konnte, wurden die Wohnungen nach einer Kontrolle wieder freigegeben.

