Lesen im Grünen Spaß beim Lesen am Purkersdorfer Hauptplatz

Bürgermeister Stefan Steinbichler, Naturpark-Geschäftsführerin Gabriela Orosel, Bibliotheksleiterin Astrid Schwarz, Anna von der Stadtbibliothek und Stadtrat Florian Kopetzky am Purkersdorfer Hauptplatz. Foto: Astrid Schwarz

A uch heuer wieder veranstalten Naturpark Purkersdorf und Stadtbibliothek gemeinsam die Aktion „Lesen im Grünen“. Am Donnerstag, 6. Juli, konnte am Hauptplatz in den Büchern der Bibliothek geschmökert werden. Rund 120 Lesebegeisterte waren dabei.

Bereits zum vierten Mal veranstalteten Stadtbibliotheksleiterin Astrid Schwarz und Naturpark-Geschäftsführerin Gabriela Orosel die Aktion „Lesen im Grünen“. Die erste Station war wie gewohnt Anfang Juli am Purkersdorfer Hauptplatz. „Der 6. Juli war ein Rekordtag“, freut sich Schwarz über den regen Zuspruch. Etwa 120 lesebegeisterte Kinder und Erwachsene waren gekommen. Aber nicht nur in den Büchern konnte gelesen werden, die Besucherinnen und Besucher konnten gemeinsam mit dem Team des Naturparks und der Stadtbibliothek basteln. „Wir machen dieses Event für Familien mit Kindern bis zehn Jahre, aber eigentlich für alle, die gern dabei sein möchten“, erzählt Schwarz. „Wir konnten mit Zeitungspapier Schnecken und andere Dinge basteln und auch malen“, erzählt die zehnjährige Emma. Außerdem fügt sie hinzu: „Hier lese ich Bücher, die würde ich mir sonst nicht aussuchen. Aber sie sind dann so spannend, dass ich weiterlesen möchte“, strahlt sie. Orosel betont, dass sie mit der Aktion die Menschen einerseits zum Lesen motivieren, andererseits in die Natur locken möchte. Dabei steht immer ein Thema im Mittelpunkt. „Heuer haben wir die Art des Jahres in den Mittelpunkt gerückt: die Posthornschnecke“, erzählt die Naturpark-Geschäftsführerin. Die nächste Möglichkeit, im Grünen zu lesen, gibt es am Donnerstag, 31. August, von 15 bis 18 Uhr beim Naturparkzentrum. Außerdem ist ein weiterer Termin im Zuge des Naturpark- und Klimafests am 23. September von 14 bis 18 Uhr geplant. „Es ist eine Win-win-Situation“, finden die beiden Organisatorinnen, „es wird mehr gelesen, wir finden neue Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer und alles findet in der schönen Natur statt.“