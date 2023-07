Jeannette Stockinger präsentierte erstmals ihr Buch

Es war ein besonderer Tag für Jeannette Stockinger - die erste Lesung aus ihrem Buch im Innenhof der Mittelschule Pressbaum. Nach ihrer persönlichen Reise zum inneren Frieden - niedergeschrieben in 20 Geschichten - startet sie mit der Vermarktung des Buches eine neue Reise. Dieter Halama hat, rechtzeitig zur Lesung, in drei Tagen 40 Stück handgebunde Bücher fertiggestellt. Erhältlich ist das Buch in seinem Verlag „Villa Wiental“.