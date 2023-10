Lesung als „Mords-Unterhaltung“ auf der Bühne Purkersdorf

Gefüllte Reihen, ein amüsiertes Publikum und lauter Applaus: Das Event hätte nicht besser laufen können. Bereits zum zweiten Mal fand in „Der Bühne“ in Purkersdorf der Krimiabend „Mord vor Ort“ statt. Das Event ermöglichte rund zwölf namhaften österreichischen Krimiautoren ihre Werke in jeweils genau sieben Minuten Zeit vorzustellen und Einblick in diese zu geben.

Von detaillierten Leichen-Beschreibungen bis hin zu einem Sport-Reporter Schlagabtausch war alles dabei. Immer mit dabei war der „Österreich-Touch“ der in den letzten Jahren der Kriminalroman-Szene zu einem Aufschwung verhalf. Die Autoren Mina Albich, Manfred Baumann, Petra K. Gungl, Gudrun Lerchbaum, Eric Manz, Christine Neumeyer, Lukas Pellmann, Robert Preis, Eva Reichl, Eva Rossmann, Helmut Scharner und Christian Schleifer haben das Publikum in der Bühne mit Witz und kurzweiligen Geschichten bestens unterhalten.

Auch das persönliche Kennenlernen kam auch nicht zu kurz: Die Autoren standen in der Pause gerne für Autogramme und Buch-Signaturen zur Verfügung. Außerdem war ebenfalls die Stadtbibliothek Purkersdorf, vertreten durch Bibliotheksleiterin Astrid Schwarz. anwesend vor Ort sowie die Buchhandlung Mitterbauer. Sie brachten nicht nur die präsentieren Bücher, sondern zudem eine große Auswahl aller Werke der Autoren mit.