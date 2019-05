Die Purkersdorfer Buchhandlung Mitterbauer hat anscheinend ein Faible für junge Autorinnen, die gebürtig aus St. Pölten kommen. Im Vorjahr begeisterte Milena Michiko Flašar mit einer Lesung aus ihrem Werk „Herr Kato spielt Familie“ das Publikum in der Bühne, am Montag tat dies Vea Kaiser. Sie las aus ihrem aktuellen Buch „Rückwärtswalzer“ vor und da ließen sich die Purkersdorfer nicht zweimal bitten. Die Bühne war bis auf den letzten Platz besetzt.

Nach ihrem umjubelten Buch-Erstling „Blasmusikpop“ von 2012 gilt Vea Kaiser als unumstrittene Lichtgestalt der jungen heimischen Literatur. Drei Romane, eine Wöchentlichen Kolumne für die freizeit „Fabelhafte Welt“, unzählige Lesereisen, die aktuelle führte in die ausverkaufte Bühne nach Purkersdorf. In ihrem neuesten Roman „Rückwärtswalzer“ oder die Manen der Familie Prischinger, an dem sie drei Jahre gearbeitet hat, erzählt die Ausnahme-Schriftstellerin von einer Familie aus dem Waldviertel, von drei Schwestern, die ein Geheimnis wahren, von Bärenforschern, die die Zeit anhalten möchten und von den Seelen der Verstorbenen.

Für die Fans von Vea Kaiser war es auch interessant zu hören, wie so eine Geschichte, ein Roman mit über 400 Seiten entsteht und wächst. Und für die Schriftstellerin ist es, nach eigenen Aussagen, ein Privileg, all diesen Leuten ihr Buch vorstellen zu dürfen und vor allem die ganzen Geschichten zu erzählen, die nicht den Weg ins Buch gefunden haben.

Nach der Lesung hatte die Autorin noch Zeit für ein Fot mit Bühne-Chef Karl Takats und den Buchhandlungs-Chefs und Organisatoren Claus und Margaret Mitterbauer.