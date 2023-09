Thomas Sautner las aus seinen Werken vor

Im Rahmen von „Das Land liest“ fand in der Stadtbibliothek eine Buchlesung statt. Die Sitzplätze waren gut gefüllt und einige aus dem Publikum standen sogar nur um der Veranstaltung beiwohnen zu können. Rund 60 Gäste konnten gezählt werden. Autor Thomas Sautner las zuerst aus seinem aktuellen Buch „Nur zwei alte Männer vor“ und danach aus „Großmutters Haus“. Anschließend folgte eine Podiumsdiskussion die der Frage nach der Bedeutung moderner Büchereien nachging. Bei der Diskussion nahmen die Leiterin der Stadtbibliothek Purkersdorf Astrid Schwarz, Autor Thomas Sautner, Ursula Liebmann und Martin Stieber teil.

Sautner beschreibt den Raum der Bibliothek als einen zentralen und neutralen Verlassort. In eben jener Hinsicht lobt Sautner bei der Gruppendiskussion besonders die Stadtbibliothek Purkersdorf und deren Angebot. Laut diesem sei Ergebnisoffenheit sowie die Kreation eines vielfältigen Angebotes für die Menschen wichtig.

Ursula Liebmann, Geschäftsführerin der Servicestelle, spricht davon wie sie bewirkt, dass sich Bibliothekare in ihrer Arbeit wohlfühlen: „Für uns als Servicestelle ist es ganz wichtig, dass wir tatsächlich Service bieten. Das heißt, wir sind offen für alle Anliegen und Anfragen für alle Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Aber nicht nur für die, sondern für alle, die sich für Bibliotheken per se interessieren.“

Weiters spricht sie davon, dass sich die Aufgaben der Servicestelle in unterschiedliche Bereiche gliedern. „Einerseits haben wir die Aufgabe, dass wir in jeder Hinsicht beraten können. Egal worum es geht, bei jeder Frage soll man bei uns anfragen dürfen. Andererseits ist es unsere Aufgabe, dass wir Angebote setzen, welche die Bibliothekarinnen und Bibliothekaren einerseits finanziell unterstützten, wie Kooperationspartner, und die weitere Komponente ist natürlich die, dass wir selber Veranstaltungen machen.“ Dabei werden insbesondere jene Veranstaltungen ausgewählt, welche die Leseförderung unterstützen.

Veranstaltungsreihe „Das Land liest“

Die Buchlesung wurde im Zuge der Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ ausgerichtet. Die Reihe geht in diesem Jahr bereits in die dritte Auflage. Noch bis 29. September gibt es Veranstaltungen in niederösterreichischen Bibliotheken.

„Literatur begeistert und unsere Bibliotheken tragen Tag für Tag ihren Teil dazu bei, damit das auch in Zukunft so bleibt! Mit der Veranstaltungsserie 'Das Land liest' treten wir eine spannende literarische Herbstreise an, bei der für jeden und jede etwas dabei ist“, so ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Auch Ursula Liebmann bestätigt, dass „gerade durch die gelungene Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Niederösterreich und dem Archiv für Zeitgenossen im Rahmen von 'Das Land liest', die öffentlichen Bibliotheken in ganz Niederösterreich davon überzeugen können, wie die geballte Strahlkraft heimischer und internationaler Literatur wirkt.“