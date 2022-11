Purkersdorfer Duo bereits 20 Jahre im Dienst der guten Sache

Am Mittwoch, 9. November, ist es wieder soweit. Niki Neunteufel und Alexander Löschnak laden zur Licht ins Dunkel-Gala ins Nikodemus. Heuer feiert aber nicht nur Licht ins Dunkel 50-jähriges Jubiläum, sondern auch Neunteufel und Löschnak haben etwas zu feiern: Seit 20 Jahren sind die beiden für die Seitenblicke Night Tour aktiv.

„In diesen zwei Jahrzehnten haben wir gemeinsam unzählige Charity-Aktivitäten für Licht ins Dunkel organisiert. Von Sportevents, wie Streetsoccer, Klettern oder Triathlon bis hin zum Flohmarkt und der großen jährlichen Gala im Nikodemus war alles dabei. Zahlreiche Prominente aus Sport, Kultur und Politik haben uns auf unserem langen Weg begleitet und waren immer für jede Schandtat für den guten Zweck bereit“, blickt Szene-Wirt Niki Neunteufel zurück.

Aus diesem Grund haben sie sich für die Jubiläums-Gala nächsten Mittwoch etwas überlegt. „Zu unserer 20-Jahres-Jubiläums-Veranstaltung haben wir jene Promis gebeten mitzumachen, die uns am öftesten und am längsten unterstützt haben – und alle haben zugesagt: Herbert Prohaska, Toni Polster, „Seyffenstein“ Rudi Roubinek, die 7-fache Romy Preisträgerin Ingrid Thurnher, Gerhard Zadrobilek und Karl Schlögl werden sich gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Steinbichler als Köche, Barkeeper und Kellner für unsere Sponsorengäste ins Zeug legen“, schildert Neunteufel.

Zugesagt hat außerdem Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, der den Ehrenschutz der Veranstaltung übernehmen wird.

900.000 Euro Spenden übergeben

In den vergangenen 20 Jahren konnte der Purkersdorfer gemeinsam mit seinem Partner rund 900.000 Euro an Spenden an Inge Klingohr übergeben. Auch die vergangenen Corona-Jahre waren eine große Herausforderung.

Obwohl die traditionelle Gala nur in abgespeckter Form stattfinden oder sogar ganz ausfallen musste, konnten die beiden alljährlich mit der Unterstützung der Purkersdorfer Sponsoren Spendengelder sammeln. Ein Großteil der Spenden kam dabei meist einem sozialen Projekt in der Region zugute, wie etwa der Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee.

