Gablitzer Verlag verhilft zu fantastischen Reisen in magische Welten

Die Idee war gut, das nötige Wissen und die Energie, Neues zu beginnen, vorhanden. Carolyn Magerle, Geschäftsführerin und Verlagsleiterin des von ihr 2018 in Gablitz gegründeten Fairyland-Verlags, hatte von Anfang an einen klaren Plan. Und dieser scheint aufzugehen.

High-Fantasy-Lesungen in Buchhandlungen sind ein Magnet für Kinder. Foto: Fairyland-Verlag

Zwei Kinder im Volksschulalter wuselten damals bei ihr durchs Haus, immer auf der Suche nach neuem Spielzeug und passendem Lesestoff. Und dieser, in der gewünschten Art und Weise, war oft gar nicht so leicht zu beschaffen.

Das Genre des „High Fantasy“ hatte es der jungen Familie angetan, also Abenteuergeschichten mit übernatürlichen und zauberhaften Wesen, mit Magie, Mythen und Zeit- und Weltenreisen in märchenhafte Paralleluniversen, mit geheimnisumwitterten Ländern und ausgefallenen Völkern.

„Bei uns wurde immer viel vorgelesen, eigentlich jeden Tag, und als die Lesestoffsuche oft nicht erfolgreich war und ich durch Zufall auch noch ein schon fertiges Manuskript in die Finger bekommen habe, beschloss ich, selbst Bücher zu verlegen. Als ausgebildete Werbegrafikerin, die heute im Verlag daher Vieles auch selbst machen kann, komme ich ja aus einer ähnlichen Ecke“, erinnert sich Magerle heute. „Ich habe also einen Wochenendkurs zum Thema Verlagswesen gemacht und gewusst: Das ist es!“ Begonnen hat alles mit „Der weiße Elf – Im Land der Freude“. Mittlerweile sind aus dem einen Buch acht geworden und im Herbst sollen zwei weitere Erstlesebücher folgen.

Umweltgedanke und Fantasy ergänzen sich

Doch es ist nicht nur das Genre, das den Fairyland-Verlag zu einem besonderen macht. Es ist auch der Zugang zum Umweltgedanken und den Ressourcen, die uns Menschen zur Verfügung stehen. „Bei meinem zweiten Buch, ‚Der grüne Elf‘, stehen die Umwelt und der Umgang damit im Mittelpunkt. Ich wollte, dass sich das auch bei der Herstellung widerspiegelt“, denkt Carolyn Magerle an ihre erste Produktion nach dem umweltfreundlichen Cradle to Cradle-Konzept der Druckerei Gugler in Melk zurück.

„Alle im Buch enthaltenen Substanzen, also etwa auch die Bindung oder der Kleber, werden bis zum letzten Sublieferanten geprüft. Verwendet wird nur, was für Mensch, Tier und Natur gesund ist. Damit sind wir der erste österreichische Kinderbuchverlag, der nach diesem System arbeitet.“ Überhaupt setzt der Verlag zu 100 Prozent auf „Made in Austria“, denn auch der Druck erfolgt im Land und die Autorinnen kommen ebenfalls aus Österreich.

Gerade ein junger Verlag spürt die aktuellen Krisen ganz besonders. Aufgrund der Pandemie fielen Buchmessen und Lesungen zu einem großen Teil aus. Der Krieg in der Ukraine verschärft auch noch die Situation auf dem Papiermarkt.

„Natürlich ist die Situation aktuell besonders schwierig, obwohl man als Kleiner sowieso schon nicht so leicht in die Buchhandlungen kommt. Wir freuen uns über jedes verkaufte Buch. All diesen Problemen zum Trotz haben wir mit ‚Das Verschwinden der Schattenkoralle‘ von Claudia Aichholzer, dem 3. Band der Fabelflug-Chroniken, gerade ein neues Buch veröffentlicht. Jetzt erst recht!“, gibt sich die junge Verlagschefin kämpferisch.

Unterstützung aus der Zielgruppe

Und sie wähnt sich nicht alleine. „Nicht nur, dass ich seit April eine erste Mitarbeiterin habe, sind auch meine Kinder sehr stolz auf mich und finden die Bücher natürlich toll. Oft frage ich sie auch, ob ihnen eine Geschichte, eine Illustration oder ein ganzes Buch gefällt und ob sie bestimmte Ausdrücke verstehen. Da sind sie durchaus kritisch. Auch bei Lesungen sind sie oft mit dabei, die nächste findet am 24. Juni im Thalia im G3 in Gerasdorf statt, und haben auch schon mal ein Buch verkauft.“

Die Zukunft bleibt also spannend beim Fairyland-Verlag. Für das kommende Jahr etwa sind Rollenspielbücher für Kinder geplant, etwas, das es bis jetzt noch nicht im Portfolio gibt. Und die beiden Kinder von Carolyn Magerle werden wohl mit Sicherheit wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es darum geht, zielsicher die richtige Geschichte oder die richtige Illustration auszuwählen.

