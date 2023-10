Purkersdorfer Schülerlotsen nehmen Arbeit wieder auf

Die Suche nach Freiwilligen gestaltet sich grundsätzlich in allen Bereichen schwierig. So auch bei den Purkersdorfer Schülerlotsen. Weil sich bis kurz vor Schulbeginn keine Unterstützung gefunden hat und es bei den bisherigen Lotsen Veränderungen gab, kündigte Edmund Cvak vor einigen Wochen an, die Arbeit grundsätzlich niederzulegen. „Vor den Ferien hat mir einer der Lotsen mitgeteilt, dass er aufhören wird. Und die anderen haben sich dann aber auch gefragt, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterzumachen – zu Recht. Und unter diesen Umständen geht es dann wirklich nicht mehr“, schilderte Cvak damals im Gespräch mit der NÖN und ergänzte: „Zu dritt ist ein Lotsendienst nicht durchführbar.“

Nun dürfte es aber Entwarnung in der Causa geben, die Lotsen machen weiter. Positiv stimmt Cvak in dieser Sache der Beschluss in vergangener Gemeinderatssitzung, dass im Bereich der Volksschule eine Schulstraße mit temporärem Fahrverbot kommen soll. Details werden aktuell geprüft (die NÖN berichtete). „Die Zeit bis zur Umsetzung wird zwar noch dauern, aber die Lotsen werden versuchen, bis dahin, soweit es geht, den Sicherheitsdienst wieder auf die Beine zu stellen“, zeigt sich Cvak zuversichtlich.

Im Zuge dessen bedankt er sich zudem bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die bisher als Schülerlotsen tätig waren, aber auch bei jenen, die künftig als Schülerlotsen im Einsatz sein werden, denn es konnten zwei Damen sowie ein Herr für diesen Dienst gewonnen werden. „Die beiden Damen haben diese Einschulung schon absolviert“, freut sich Cvak. Und auch eine Ukrainerin wird das Team der Schülerlotsen künftig beiwohnen. „Bürgermeister Stefan Steinbichler hat das bereits bewilligt“, so Cvak.

Diese Woche sind die Lotsen bereits wieder im Dienst. Trotz allem ist Cvak immer auf der Suche nach zusätzlichen Freiwilligen. Dabei wird er nicht müde zu betonen, dass es sich bei den Schülerlotsen um eine überparteiliche Gruppe handelt. „Wir sind nicht von einer Partei, wir sind bunt gemischt und es ist egal, wer da mithilft, und es ist auch egal, wer da sich um die kleine und feine Gruppe kümmert. Also, wir sind unparteiisch und wollen nur soweit es geht die Kinder beschützen.“

Wer als Schülerlotse mithelfen möchte, kann sich bei Edmund Cvak unter 0699/1944 8051 oder per Mail an edmund.cvak6@chello.at melden.