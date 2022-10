Eine Pressbaumerin auf Abenteuer im hohen Norden

Vollbild

Acht Teilnehmerinnen aus Österreich und Deutschland nahmen am Abenteuerworkshop von Ria Putzker und Saskia Rosebrock auf den Lofoten in Norwegen teil. Die schwarzen Felsen begrenzen den wunderschönen Sandstrand in Flakstad. Hier gibt es die Möglichkeit im „Lofoten Beach Camp“ surfen zu lernen. Die erste Wanderung führte uns auf den Ytretinden. Am Plateau angekommen wurden wir mit einer großartigen Aussicht belohnt. Ria Putzkers Hund Maki ist das Posieren vor der Kamera gewohnt. Gemeinsam mit fünf weiteren Hunden stand sie der Gruppe als Modell zur Verfügung. Die einzigartige Landschaft der Lofoten bietet zahlreiche Motive und Hintergründe für gute Fotos. Die typischen roten Holzhäuser sind ein Blickfang in der kargen und rauen Landschaft. Das malerische, kleine Fischerdorf Hamnøy liegt in der Gemeinde Moskenes im norwegischen Landkreis Nordland und zählt zu den meistfotografierten Plätzen der Lofoten.

