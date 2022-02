Purkersdorfer Gastronom hört auf: „Habe immer Vollgas gegeben“

Es ist Freitagvormittag, kurz nach halb 11 und im Café-Beisl „Zur Alten Linde“ läutet das Telefon. „Die Gäste rufen jetzt noch für Essensbestellungen an, obwohl ich seit Oktober geschlossen habe“, erzählt Christian Klement im NÖN-Gespräch.

14 Jahre lang hat der Gastronom sein Lokal in der Rechenfeldstraße, gegenüber der Rotkreuz-Bezirksstelle, mit Leib und Seele geführt. Als er im Oktober bekannt gab, dass er aus gesundheitlichen Gründen für das Café-Beisl einen Nachfolger suche, äußerten zahlreiche Stammgäste ihr Bedauern.

„Bei mir essen die Gäste miteinander. Ich habe immer versucht, mit Qualität und gastronomischem Können das Lokal erfolgreich zu führen. Wenn die Leute glücklich sind, ist das die größte Befriedigung“, sagt Klement.

14 Jahre lang hat Christian Klement das Café-Beisl „Zur Alten Linde“ in der Rechenfeldstraße geführt. Jetzt sucht er einen Nachfolger. Foto: Veraszto

Der Vollblut-Gastronom hat stets allein in der Küche gekocht. Mit gutbürgerlichen Gerichten, „wie von der Oma“, hat er seine Gäste bewirtet. Ob bekannte Persönlichkeiten, wie Rainhard Fendrich oder treue Stammgäste – für Klement zählte immer, dass sie die Qualität bekommen, für die sie bezahlen.

In der Hauptsaison von April bis September waren die insgesamt 100 Sitzplätze im Café-Beisl und im Gastgarten voll. Da kam es auch vor, dass Klement an einem Sonntag 250 Gerichte auf den Tisch brachte. „Die Menschen wollen gut essen gehen, das Preis-Leistungsverhältnis muss passen und man muss immer da sein und funktionieren, dann rennt das Lokal“, weiß der 48-Jährige, der Koch gelernt hat und sein ganzes Leben in der Gastronomie tätig war.

Standort ist Teil des Erfolgsrezeptes

Seit er das Café-Beisl geschlossen hat, waren bereits mehrere Interessenten bei ihm, die das Geschäft übernehmen wollten. Durch Corona traute sich aber niemand drüber. Dabei machte Klement auch in Coronazeiten und während des Lockdowns ein gutes Geschäft. Die Gäste bestellten sein Essen einfach für Zuhause.

„Die Getränke fallen weg, dafür braucht man auch weniger Personal. Wenn die Qualität des Essens passt, kommen die Leute“, so Klement. Und weil das Café-Beisl mitten am Radweg und in der Nähe des Kletterparks liegt, gibt es in der Hauptsaison jede Menge Frequenz. „Wenn man sich selbstständig machen will, ist das Lokal super, auch weil die Größe überschaubar ist“, sagt der 48-Jährige.

Gäste bleiben in Erinnerung

Klement hat 2008 über einen Freund vom Café-Beisl erfahren. Bevor er das Lokal übernahm, hat er in verschiedenen Gasthäusern in der Region gearbeitet, war auf Saison und war auch 14 Jahre lang in der Nachtgastronomie tätig.

„Ich habe immer Vollgas gegeben“, erinnert sich Klement zurück. Mit der gleichen Motivation hat er auch das Café-Beisl „Zur Alten Linde“ geführt. Es gibt „mehrere Dinge“, die er in dieser Zeit nicht vergessen wird, wie etwa private Feiern von Gästen, die das ganze Lokal gemietet haben. „Die größte Feier war mit 120 Gästen, da hat niemand mehr etwas auf den Boden werfen können“, scherzt der Gastronom.

Jetzt will Klement aber seiner Gesundheit zuliebe kürzertreten. Auch wenn ihm der Abschied schwerfällt, langweilig wird ihm bestimmt nicht, da ist er sich sicher: „Ich habe so viele Hobbies, Bogenschießen oder Motorradfahren. Es ist Zeit, dass ich auch die andere Seite vom Leben sehe“, so Klement. Gastronomen, die am Café-Beisl interessiert sind, können sich jederzeit bei ihm melden.

