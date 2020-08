Hohe Stauden versperren die Sicht auf das Grundstück. Nur ein Tor mit Transparent weist darauf hin, dass sich dahinter der Sitz des Jugendvereins befindet. Beim Betreten fällt zuerst der riesige, idyllische Garten auf. Meterhohe Bäume und Hecken wohin das Auge reicht. „Der Garten macht am meisten Arbeit“, schmunzelt Thomas Tweraser, Gründer des Jugendvereins in Pressbaum und ÖVP-Stadtrat.

Gerade im Sommer müsse der Rasen wöchentlich gemäht werden und, wo notwendig Sträucher und Bäume gestutzt. Über 3.000 Quadratmeter ist das Grundstück groß. In der warmen Jahreszeit treffen sich die Jugendlichen öfter, mindestens zwei Mal pro Woche, erzählt Tweraser beim NÖN-Lokalaugenschein. Ein Vorstandsmitglied sei immer dabei.

„Die größte Herausforderung war die Instandsetzung“

Den Jugendverein in Pressbaum gibt es seit fünf Jahren, seit zwei Jahren befindet sich der Sitz im sogenannten „Brosig-Haus“. Vorher waren die Jugendlichen beim Bahnhof untergebracht. „Das war ziemlich ungemütlich, viermal sind die Scheiben eingeschlagen worden und die Toilettenanlagen haben sich am anderen Ende des Gebäudes befunden“, erzählt Tweraser. Die Gemeinde hat dann das „Brosig-Grundstück“ samt altem Haus angekauft und den Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

„Die größte Herausforderung war die Instandsetzung“, berichtet Tweraser. Sogar Leitungen seien selbst verlegt worden. Beim Rundgang zeigt sich jedenfalls, dass die Räumlichkeiten in Schuss gehalten werden. „Jeder muss seinen Dreck auch wieder wegräumen, darauf wird geachtet“, sagt Tweraser.

75 Mitglieder hat der Verein, meistens Treffen sich um die 20 Personen regelmäßig.

Der Jugendverein sorgte bei einigen Gemeinderatssitzungen für heftige Kritik der Opposition. Grund waren die 3.000 Euro Förderung für den Verein, die in der Sitzung beschlossen wurden. Außerdem wurde kritisiert, dass es beim Vereinslokal chaotisch aussehen würde. Davon war beim Tag der offenen Tür naturgemäß nichts zu merken. Selbst ein Bild über den Jugendverein und den Vereinssitz machten sich auch Vertreter von SPÖ, WIR! und den Grünen.

Jugendverein lädt zum Kino im Freien

Am Freitag, 28. August, lädt der Verein übrigens zur ersten Veranstaltung seit Corona. Im großzügigen Garten wird im Rahmen eines Sommernachtskinos der Film „Mr. Bean macht Ferien“ präsentiert. Kino-Verpflegung gibt es vor Ort, Sitzdecken sind mitzubringen.

Ab 20 Uhr ist Einlass in der Hauptstraße 26, um 21 Uhr beginnt der Film. Vorverkaufskarten sind um 5 Euro in der Raiffeisenbank sowie im Blumenladen Pop erhältlich, an der Abendkassa kostet der Eintritt 6 Euro. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf Samstag, 29. August, verschoben.