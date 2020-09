Das Gutachten für den Stadtsaal liegt jetzt vor – mit folgendem Ergebnis: Der Stadtsaal befindet sich in einem „baulich ausreichenden Zustand“, wie ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner mitteilt. Wie berichtet gab es heftige Aufregung von Künstlern und Vereinen, weil der Stadtsaal aufgrund diverser baulicher Mängel möglicherweise für Veranstaltungen nicht mehr genutzt werden könnte.

„Die Überprüfung des Gebäudes durch einen Bausachverständigen hat ergeben, dass sich das Objekt in einem dem Alter entsprechenden Zustand befindet. Alles in allem wurde das Gesamtobjekt mit der Note drei beurteilt“, berichtet Schmidl-Haberleitner. Vom Sachverständigen seien die Sanierungsmaßnahmen in drei Kategorien eingeteilt worden. „Demnach sollten in den nächsten drei Jahren vor allem das Dach sowie die im Außenbereich gelegenen Setzungen bei Betonplatten sowie die bituminösen Vertikalabdichtungen saniert werden“, weiß der Bürgermeister.

In den nächsten fünf bis zehn Jahren seien vor allem schadhafte Deckenelemente und Risse zu sanieren. „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 127.000 Euro“, sagt Schmidl-Haberleitner. Die Finanzmittel sollen auf die Budgets der nächsten Jahre aufgeteilt werden.

Von der Stadtgemeinde wird in den kommenden Wochen eine Betriebsstättenbewilligung ausgearbeitet. „Diese soll für 299 Personen ausgelegt werden und stellt die Benützung des Saales für die nächsten Jahre sicher“, erklärt der Bürgermeister.

Laut ÖVP-Stadtrat Thomas Tweraser ist die nächste geplante Veranstaltung der Meisterschaftsauftakt des Kraftsportvereins Mitte November. „Die Betriebsstättenbewilligung wird aber schon deutlich vorher fertig sein“, so Tweraser.

Der Pfarrsaal Pressbaum wurde 1966 mit Hilfe der Bevölkerung errichtet und 2003 für 30 Jahre mittels Baurechtsvertrag an die Stadtgemeinde übertragen. Noch bis 2033 läuft dieser Vertrag also.

Angedacht ist auch weiterhin ein neuer Stadtsaal, laut Bürgermeister werden unterschiedliche Ideen dazu abgeklärt. „Da der Vertrag mit der Pfarre nicht unbefristet ist, werden wir uns rechtzeitig um eine Alternative umschauen müssen. Für mich stellt sich die Frage, wie lange sich größere Investitionen in den bestehenden Saal auszahlen“, gibt Tweraser abschließend zu bedenken.