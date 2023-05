Der Gablitzer Maibaum steht

Vollbild

Nach einem harten Stück Arbeit wurde „o`zapft“. Feuerwehrkommandant Franz Endler (mi.) feierte gemeinsam mit Bürgermeister Michael Cech (re.) und Pfarrer Monsignore Mwabilayi Laurent Lupenzu-Ndombi (li.). Die zahlenmäßig stark vertretene Feuerwehrjungend sorgte mit Begeisterung für den Schmuck am Maibaum. Er wollte einfach nicht passen: Mit vereinten Kräften und viel Können wurde der Stamm schließlich doch in die richtige Form gebracht. Pfarrer Monsignore Mwabilayi Laurent Lupenzu-Ndombi und der ehemalige Kommandant und heutige Leiter des Feuerwehrmuseums Christian Fischer (v.l.) mit der jüngsten Feuerwehrmanngeneration in günstiger Beobachtungsposition. Ein imposantes Schauspiel, das Aufrichten des Maibaums. Danach konnte das Fest so richtig beginnen. Der 1. Gablitzer Musikverein „d’Wienerwalder“ sorgte mit seinem Spiel in gewohnter Manier für die nötiger Portion guter Stimmung. Vereint unter dem Maibaum: Bei tollem Frühlingswetter schmeckte das frisch gezapfte Bier doppelt so gut. Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser und Gemeinderätin Isabel Hawlisch in Feierlaune. Stolz überragt der Maibaum des Jahres 2023 die Gebäude im Gablitzer Ortskern. Hunderte waren vor Ort und genossen die Atmosphäre.

