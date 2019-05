Ein Mann wurde in Pressbaum bei Mäharbeiten aus ungeklärter Ursache von einem Mähtraktor eingeklemmt. Spaziergänger fanden den Mann in seiner misslochen Lage vor und setzten sofort mit ihrer Alarmierung die Rettungskette in Gang.

Die Freiwillige Feuerwehr Pressbaum war sofort zur Stelle und konnte mit mehreren Mann den 300 Kilogramm schweren Traktor anheben und die Person daraus hervorziehen. Dann war auch schon der Notarzt zur Stelle, der die Stabilisierung vornahm. Die Feuerwehr half dann auch noch bei der Trageunterstützung zum Notarzthelikopter,

Im Einsatz standen Feuerwehr Pressbaum mit zwei Fahrzeugen und vierzehn Mann, Samariterbund Eichgraben mit einem Rettungswagen, Rotes Kreuz Purkersdorf-Gablitz mit First Responder und Kriseninterventionsteam, Polizei Pressbaum sowie ein Christophorushubschrauber des ÖAMTC.