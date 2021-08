Marianne Schaffer und Monique Weinmann wollen die Kirche des Marienheims retten. Die freistehende Kapelle wurde im August 1981 – genau vor 40 Jahren – eingeweiht. Zum Jubiläum gibt es aber wenig Grund zu feiern. Denn der Kirche droht der Abriss.

Die Kongregation „Schwestern vom Göttlichen Erlöser“ will im Zuge des geplanten Ortszentrums ein neues Pflegeheim beim Kloster St. Barbara bauen. Mit dem Neubau soll aber nicht nur das alte Marienheim an der Hauersteigstraße abgerissen werden, auch die Kapelle soll verschwinden. „Es ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit, dass diese wunderschöne Kirche erhalten bleibt. Für mich ist sie ein Kraftort“, erzählt Schaffer.

Auch für Weinmann ist der geplante Abriss unverständlich: „Wir reden über Nachhaltigkeit und über das Erhalten von Rohstoffen und dann vernichtet man mit dem Abriss alles. Ich finde, das geht einfach nicht.“ Die Gablitzerinnen sind überzeugt, dass die Kirche auch ohne Marienheim bestens genutzt werden könnte. „Wir sind keinesfalls gegen das neue Ortszentrum, aber wir verstehen nicht, warum die Kirche abgerissen werden muss. Man könnte sie als Veranstaltungsort benutzen, für Orgelkonzerte, Ausstellungen, kleine Theateraufführungen oder für einen Weihnachtsmarkt“, schlägt Schaffer vor. Und weil sie nicht untätig herumsitzen konnte, schaltete die Gablitzerin mit Unterstützung von Weinmann und anderen Bürgern das Bundesdenkmalamt ein. „Nach langem Bitten hat sich ein junger Doktor bereit erklärt, die Kirche zu besichtigen. Schon von außen machte sie einen großen Eindruck auf ihn und er bescheinigte dem Gebäude einen ,wahrzeichenhaften Charakter‘“, erinnert sich Schaffer zurück.

Das Bundesdenkmalamt wollte die Kirche daraufhin unter Denkmalschutz stellen. Die Kongregation legte aber Einspruch ein, wie der NÖN mitgeteilt wurde. „Das Bundesdenkmalamt hat ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet, aufgrund einer Revision der Eigentümer liegt der Fall aber jetzt beim Bundesverwaltungsgericht, das ein Sachverständigengutachten beauftragt hat. Nachdem dieses noch nicht vorliegt, ist die weitere rechtliche Entwicklung noch nicht absehbar“, heißt es seitens des Bundesdenkmalamtes. Sollte die Kirche rechtskräftig unter Denkmalschutz gestellt werden, müsste jede Veränderung am Gotteshaus genehmigt werden. Das Bundesdenkmalamt stehe dann für Gespräche bereit, „um konsensual eine langfristige Bewahrung des Kulturerbes zu gewährleisten“, heißt es weiter.

Kongregation will Kapelle nicht behalten

Die Kongregation, als jetzige Eigentümerin, hat aber kein Interesse daran, die Marienkirche zu behalten. „Bei Abriss des Marienheim-Hauptgebäudes würde die Kapelle neben ihrer gebäudetechnischen Versorgung – Heizung etc. – auch ihre Funktion und den ihr zugedachten Nutzen verlieren“, erklärt Einrichtungs- und Heimleiter des Marienheims und des Kloster St. Barbara Josef Kreimer. Falls die Kirche unter Denkmalschutz gestellt wird, habe man bei der Erzdiözese Wien angefragt, ob Interesse bestehe, die Kapelle zu übernehmen. Eine Antwort stehe aber noch aus, so Kreimer.

Dass das alte Marienheim nach einem Neubau anders genutzt wird und mit der Kirche stehen bleibt, ist für den Orden keine Option. „Es gibt einen gültigen Raumordnungsvertrag mit der Marktgemeinde Gablitz, welcher die Abtragung des Marienheims nach Errichtung des neuen Seniorenzentrums vorsieht“, erklärt Kreimer.

Umwidmung ist Auflage des Landes

Bürgermeister Michael Cech erklärt auf NÖN-Anfrage, dass es eine schriftliche Auflage des Landes gibt, die Flächen, auf dem das alte Marienheim steht, auf Grünland umzuwidmen. Denn mit der Umwidmung im Ortskern käme es zu einer Vermehrung von Bauland – und das dürfe laut Land nicht passieren. „Für die Region ist es extrem wichtig, ein neues Heim mit 140 Betten zu errichten. Dafür habe ich auch lange gekämpft. Dieses Vorhaben in Gefahr zu bringen, sehe ich als extrem fahrlässig an“, so Cech. Die Kirche sei außerdem baufällig. Den Vorschlag von Schaffer und Weinmann, die Kirche als Veranstaltungsort zu nutzen, lehnt der Bürgermeister ab. „ Wir sind weder Eigentümer noch Betreiber und haben das als Gemeinde auch nicht vor“, so der Ortschef.

Schaffer und Weinmann wollen aber nicht aufgeben: „Es wäre wichtig, dass alle Beteiligten zusammen kommen und miteinander sprechen. Die Kirche ist eines der schönsten Gebäude von Gablitz.“