Grande Dame der Kultur in Pressbaum ist 70

Sie ist die Grande Dame der Kultur in Pressbaum. Obwohl sie sich selber nie so bezeichnen würde oder wollte. Anlässlich ihres 70. Geburtstags gab Marina Scheutz-Tatic der NÖN zahlreiche Einblicke in ihr abwechslungsreiches Leben und erzählte allen voran die Geschichte der Entstehung und Etablierung der Vereinsmeierei als fixe Kulturinstitution. Die aus dem heute in Slowenien liegenden Marburg stammende Powerfrau kam nach der Matura zum Studium an die Angewandte nach Wien, wo sie sich in Textil- und dekorativer Gestaltung ausbildete. Danach stattete sie Bälle und Events aus, viele davon mit Marika Lichter. Sie entwarf Kostüme für das Schauspielhaus von Hans Gratzer oder für eine Herr der Ringe-Aufnahme mit Herbert von Karajan, wirkte an der Gestaltung von Kulissen mit und kooperierte mit der Marketingabteilung der AUA.

Die Vereinsmeierei - Herzensprojekt von Marina und Wilfried. Die Liebe zum Projekt ist in jeder Ecke und jedem Detail zu spüren. Foto: Nadja Buechler, Nadja Buechler

Ihr wesentlicher kultureller Beitrag für unsere Region startete 1999, mit der ersten großen Welle des Wirtshaussterbens, „wodurch sich dann immer nur mehr die gleichen 20 Leute trafen“, blickt sie zurück. Der Zufall wollte es, dass sie das erste Bühnenwirtshaus Juster in Gutenbrunn neu gestaltete und auf den Geschmack des Bühnenwirtshauses kam. Im ehemaligen Tullnerbacher Gasthaus Türk am Wienerwaldsee organsierte sie daraufhin zwei Jahre Events, bei denen neben Georg Danzer und Ludwig Hirsch „fast alle Austropop-Größen teilnahmen“, berichtet sie strahlend. Als die Veranstaltungen den Rahmen zu sprengen drohten, wurde einige weitere Jahre der Stadtsaal bespielt. „Dann wollte ich unabhängig sein“, so das kreative Energiebündel. Vom Nachbarn ihres Hauses, dem Architekten Hans Konvicka, bekam sie den Tipp, dass in einem alten Nonnenkloster in Breitenfurt kostenfrei Balken und Fenster entnommen werden können. Mit Hilfe dieser Baumaterialien und tatkräftiger Unterstützung von Freunden errichtete sie das heutige Vereinsmeierei-Lokal in der Pfalzauer Nikodemusgasse, auf der Wiese unterhalb ihres Wohnorts.

Hans Konvicka unterstützte Marina Scheutz-Tatic oftmals bei ihren Umbauplänen mit alten Baumaterialen. Foto: Nadja Buechler, Nadja Buechler

Beim Aufbau der Vereinsmeierei in eigenen Garten halfen viele Freunde von Marina und Wilfried mit. Foto: Privat

„Heute sind wird das einzige Bühnenwirtshaus, das einen eigenen Verein und ein eigenes Wirtshaus hat.“ Marina Scheutz-Tatic

Nun hatte der neue Verein ein gemütliches zu Hause, Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen werden hier abgehalten. Manchmal war dies zu wenig, der Stadtsaal aber zu groß. Nachdem der Rekawinkler Wirt Roland Mayer Feuer und Flamme war, Konzerte in der Mittellage abzuhalten, baute Scheutz-Tatic erst das Stüberl im Oberstock, dann seinen Festsaal um. Wieder trat Hans Konvicka auf den Plan, diesmal war es möglich, ein Kloster in Wiener Neustadt auszuräumen: Sessel und Tische wurden herangekarrt, Balken recycelt und mit viel Holz eine weitere heimelige Atmosphäre geschaffen. Gesagt, getan, wollte Roland Mayer nun den Bühnenwirtshäusern Niederösterreichs beitreten. „Heute sind wir das einzige aller Bühnenwirtshäuser, das voll den Statuten entspricht: Wir haben einen eigenen Verein und ein eigenes Wirtshaus“, ist Marina Scheutz-Tatic zu Recht stolz. Und berichtet weiter: „Viele Künstler lieben das großartige Ambiente in diesem intimen Rahmen.“

Zahlreiche Künstler sind bereits in der vereinsMAYERbühne aufgetreten oder bemühen sich um eine Auftrittsmöglichkeit . Matthias Ambros, Roland Mayer, Hans Theessink, Marina Scheutz-Tatic und Ernst Molden im Bühnenwirtshaus Mayer. Foto: Nadja Buechler, Nadja Buechler

„Es funkte beim ersten Telefonat mit Wilfried.“ Marina Scheutz-Tatic

Natürlich war ihr verstorbener Gatte Wilfried Scheutz maßgebliches Bindeglied zu seinen Kollegen, die dem Ruf des kulturell engagierten Ehepaares gerne folgten. Als einige Mitglieder selbst singen wollten, gründete der Austropop-Virtuose kurzerhand einen Chor, die Xangsmeierei. Dieser hat nach Romana Braune und Franz Alexander Langer nun mit Brigitte Wagner seit etwa einem Jahr eine neue Leitung, in Kürze findet das erste größere Konzert ihrer Ägide statt. Und als Herta Zahnt ihr ehemaliges Cafehaus für einen langen Urlaub schloss, wurden übergangsmäßig die ersten Frühstücke in der Vereinsmeierei ins Leben gerufen, die so gut ankamen, dass sie nun 14tägig stattfinden.

Ihren Gatten lernte Scheutz-Tatic über die EAV kennen, wo sie für Kostüme zuständig war: „Es funkte beim ersten Telefonat mit Wilfried, das erste Treffen war ein Reigen wechselseitiger Blitze“, lächelt sie in sich hinein. Highlight seiner Karriere war für sie das Konzert in der Szene Wien im Herbst 2013, privat lernte sie durch ihn das Salzkammergut kennen und lieben, „es ist eine von meinen Heimaten geworden“, meint die aus Ex-Jugoslawien Stammende, die auch betont: „Ich lebe hier, aber ich bin von woanders und trage diese Kultur in mir.“ Im Grunde ihres Herzens ist sie aber eine echte Monarchie-Mischung, mit Vorfahren aus Slowenien, Bosnien und Wien.

Im Alter von 23 Jahren lernte Marina Wilfried kennen und lieben. Foto: Privat

Dieser Sehnsucht wird sie auch gesanglich gerecht. So hat sie den Anstoß für die Gründung des Vokalensembles Glas gegeben, das für sie „seelische Nahrung ist“. Gemeinsam mit Vereinsmeierei-Obfrau Ilona Eggl, die ungarische Wurzeln hat, lernte sie bei Sommer-Gesangskursen in Stift Göttweig die Bosnierin Natasa Mirkovic kennen, die an der Wiener Musikuniversität eine Professur inne hat, und überredete sie zur Glas-Gründung. Glas heißt in den meisten slawischen Sprachen Stimme, im Spätherbst erscheint die erste CD, die natürlich auch im Bühnenwirtshaus Mayer präsentiert wird.

Das Vokalensemble, mit Stimmen aus vieler Frauen Länder, ist in der Welt der polyphonen Frauen-Gesänge beheimatet. Foto: Stefan Rozporka, Stefan Rozporka

Reisen und Wanderreisen sind ein weiteres wichtiges Hobby für sie, „ich bin immer neugierig auf andere Menschen und Kulturen“, hebt sie hervor. Und ergänzt: „Beim Wandern kehrt Ruhe ein, ich habe eigene Wanderfreundinnen, wo wir wissen, es läuft unkompliziert.“ Scheutz-Tatic beherrscht sieben Sprachen, zumindest in Grundkenntnissen, weil sie mit den Leuten reden will und „sie einem anders begegnen und erzählen, wenn man mit ihnen in ihrer Sprache spricht“. Daheim wird mit der viereinhalbjährigen Enkelin Zula Kalea Deutsch, Englisch und Kroatisch gesprochen, sie ist der Sonnenschein der Jubilarin. Kurz nachdem Sohn Hanibal die Kroatin Maya kennenlernte, begann diese auch in Glas mitzusingen und komplettierte die Balkan-affine Familie. Was Marina`s Mutter zur Aussage bewog: „Jetzt ist der Kreis geschlossen. Das passt.“

Gemeinsam mit Sissi Samec und Irene Szerencsics bereiste Marina Scheutz-Tatic alle Balkanländer. Im Vorfeld recherchiert und organisiert sie die Abenteuerreisen. Foto: Privat

