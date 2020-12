Im ganzen Land wurden vergangenes Wochenende Corona-Massentests durchgeführt. In der Region Purkersdorf zieht man eine durchwegs positive Bilanz.

„Bei uns in Purkersdorf ist es sehr gut gelaufen. Es gab keine Staus, alles hat ohne Zwischenfälle und Komplikationen funktioniert“, resümiert Bürgermeister Stefan Steinbichler. Fast 40 Prozent der Bevölkerung wurde getestet, gehofft hat Steinbichler auf 30 Prozent. Ein positives Ergebnis hatten laut Stadtchef neun Personen. Insgesamt 75 freiwillige Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf in den Teststraßen. Zwei davon waren Lukas und Caroline Führhauser.

„Die beiden wären unser ärztliches Back-up gewesen, falls jemand beim Roten Kreuz oder Samariterbund ausgefallen wäre. Dem war aber glücklicherweise nicht so. Sie haben aber trotzdem bei der Auswertung der Tests mitgeholfen“, freut sich der Stadtchef über die Unterstützung. Einen Kritikpunkt hat Steinbichler an dem System allerdings. „Es wäre besser, wenn bereits alle Einwohner vorregistriert wären und dann nur mehr testen kommen müssen. Ein System wie bei Wahlen wäre hier sinnvoll.“

2.030 Mal wurde am Wochenende in Gablitz die Möglichkeit, einen Corona-Antigen-Schnelltest zu machen, angenommen. Fünf Abstriche führten dabei zu einem positiven Covid-19-Ergebnis. Dass sich fast 40 Prozent der Gablitzer testen ließen, freut Bürgermeister Michael Cech: „Die hohe Disziplin und auch, dass fast alle die kamen, vorab online angemeldet waren, war extrem beeindruckend. Gablitz hält zusammen, Gablitz ist gesund und sicher.“

Eine Testung durchführen ließ am Samstag in der Festhalle der Komponist und Produzent Erwin Kiennast. „Man weiß nicht, welche langfristigen Folgen Corona haben wird und was es mit uns macht“, sagte der Komponist zu seinen Beweggründen, die Flächentestung zu nützen.

Auch in Mauerbach konnten die Tests reibungslos durchgeführt werden. „Es gab keine Ausfälle und keine Schlangen vor der Halle. Es haben sich auch so gut wie alle an ihr vorgegebenes Zeitfenster gehalten“, sagt Bürgermeister Peter Buchner. Auch die Erwartungen hinsichtlich der Testungen wurden vom Ortschef erfüllt.

„Ich habe damit gerechnet, dass sich rund 1.500 Mauerbacherinnen und Mauerbacher testen lassen werden. Gekommen sind 1.534.“ Dabei wurde eine Person positiv getestet. Einen großen Dank möchte Buchner neben den zahlreichen Freiwilligen an Huberta Weissmann und Alexandra Kabas vom Gemeindeamt aussprechen, die für die Organisation und den reibungslosen Ablauf verantwortlich zeichnen.

„Der Massentest verlief in Wolfsgraben sehr gut“, zeigte sich auch Bürgermeisterin Claudia Bock am Sonntagabend zufrieden. Es waren etwas mehr Personen registriert, als gekommen sind. „Wir haben knapp 800 Personen in Wolfsgraben getestet“, sagt Bock. Unter den Ergebnissen des Antigen-Tests gab es einen positiven Covid-19-Befund. Die betroffene Person wurde mittels PCR-Test getestet. Das Ergebnis ist noch nicht bestätigt. Auf den Tullnerbacher Teststraßen führte ebenfalls ein Abstrich zu einem positiven Covid-19-Ergebnis, informiert Bürgermeister Johann Novomestsky. Die Teilnahme aus Bevölkerung war für ihn in Ordnung. „Für einen ersten Anlauf bin ich zufrieden“, so Novomestsky.

In Pressbaum wurden insgesamt vier Teststraßen in zwei Objekten aufgebaut. In der Volksschule und der NMS wurde am Freitag in der Früh mit den Aufbauarbeiten begonnen. Insgesamt waren am Wochenende 160 Personen im Einsatz. Pro Teststraße waren 20 Personen im Schichtbetrieb von zwei Stunden tätig. Probleme gab es bei der Zustellung der Test-Einladungen vorab. Trotz Versand mittels Priority über die Post, waren zu Anfang der Woche nicht alle Schreiben zugestellt. „Wir hatten im Vorfeld 1.800 Voranmeldungen und haben seitens der Teilnehmer nur positives Feedback erhalten“, erzählt Bürgermeister Schmidl-Haberleitner. Schlussendlich wurden 2.807 Testungen durchgeführt, vier davon ergaben ein positives Ergebnis.

Der Krisenstab, bestehend aus Bürgermeister und Einsatzleiter Schmidl-Haberleitner, Gerhard Groher vom Roten Kreuz und Karl Gieszer vom Zivilschutzverband, hatte seinen Sitz im Rathaus und unterstützte die Helfer im Hintergrund. Die Feuerwehr fuhr am Wochenende durch die Straßen und informierte via Lautsprecher über die Möglichkeit der Testung.

Da im Jänner wieder Massentests stattfinden, werden die Teststraßen nicht abgebaut, sondern nach dem Wochenende gesäubert und desinfiziert. In der Volksschule können die Teststraßen im Turnsaal eingeschlossen werden. In der NMS wurden sie abgebaut, können aber im Haus bis zum Jänner gelagert werden.