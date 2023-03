WC-Anlagen am Purkersdorfer Sportplatz werden saniert

Die öffentlichen WC-Anlagen beim Sportplatz in Purkersdorf werden heuer saniert. „Die Ausschreibung dafür ist bereits draußen. Jetzt werden die Angebote erwartet“, berichtet Bürgermeister Stefan Steinbichler. Sportplatz samt Gebäude seien bereits über 40 Jahre alt. Bei der „Entwinterung“ des Platzes habe man massive Schäden festgestellt. „Wir werden uns anschauen, was finanziell heuer alles möglich ist. Auch bei Duschen und Umkleidekabinen ist bald eine Sanierung notwendig“, so Steinbichler.

