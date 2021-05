Ab Mittwoch, 19. Mai, dürfen die heimischen Gastronomen wieder Gäste in ihren Räumlichkeiten begrüßen. Eine Vorgabe dafür wird ein negativer Test sein – vorausgesetzt, man ist weder geimpft noch nach einer Covid-19-Infektion wieder genesen.

Region Purkersdorf Gastroöffnung: „Entweder ganz oder gar nicht“

Ein spontaner Wirtshausbesuch ist dann praktisch nicht mehr möglich. Aus diesem Grund installiert die Stadtgemeinde Purkersdorf eine eigene Teststraße am Purkersdorfer Hauptplatz. „Um den Menschen einen spontanen Wirtshausbesuch zu ermöglichen haben wir uns dazu entschieden, vor der Volkshilfe am Hauptplatz in einem eigenen Zelt jeden Donnerstag und Samstag Testungen durchzuführen“, erzählt Bürgermeister Stefan Steinbichler. Das medizinische Personal besteht aus freiwilligen Purkersdorfern sowie Sanitätern des Roten Kreuzes und des Samariterbunds. Gestartet wird am 20. Mai. „Wenn das Angebot gut angenommen wird, werden wir eventuell auf einen dritten Tag ausweiten“, verspricht der Stadtchef. Zudem verweist er auf die Testmöglichkeit der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ in der Gablitzer Glashalle.

Positive Reaktionen

Die Gastronomen reagieren auf die zusätzliche Testmöglichkeit durchwegs positiv. „Ich bin glücklich darüber, dass diese zusätzliche Testmöglichkeit von der Stadtgemeinde Purkersdorf installiert wird. Das ist für die Gastronomie eine tolle Hilfe“, zeigt sich etwa Nikodemus-Wirt Niki Neunteufel von der Idee begeistert. Auch die Kulturveranstalter profitieren von der zusätzlichen, zentralen Testmöglichkeit. „Das ist ein super Angebot, das auch die Besucher der Bühne nutzen können. Wir werden vermutlich keinen Vor-Ort-Test vor der Veranstaltung durchführen, die Leute können sich dann kurzfristig am Hauptplatz testen lassen“, sagt Bühnen-Chef Karl Takats.