Heimweh wird sie wohl kaum haben. Ursula Pokorny, die ihre Schulzeit am Wienerwaldgymnasium absolviert hat, freut sich auf ihre Zeit in Amerika. Am Bard College in New York State wird sie ein Masterstudium zur Kuratorin absolvieren, das der in jungen Jahren bereits sehr erfahrenen Kunstexpertin weitere internationale Türen öffnen wird. „Der Ort Red Hook ist viermal so groß wie Tullnerbach, die Stadt New York viermal so weit entfernt wie Wien von hier. Statt dem Wienerwaldsee sehen wir auf den Hudson River, wie das Wienerwaldgymnasium im Norbertinum-Areal liegt auch das 1860 gegründete Bard College mitten im Wald. Nur die Rehe sind größer als hier“, lacht Ursi Pokorny, als sie der NÖN über ihr Leben ab kommendem September berichtet.

Auslandserfahrung mit fünf Sprachen

Die Online-Aufnahmeprüfung hatte die 23-jährige Frohnatur auf Anhieb geschafft. „Ich fiel aus allen Wolken und freute mich wahnsinnig, denn pro Jahr werden nur 15 internationale Studenten aufgenommen“, so Pokorny, die sich aufgrund der amerikanischen Studiengebühren derzeit auch um ein Auslands-Top-Stipendium des Landes Niederösterreich bewirbt. Ihr Berufsziel ist es, künftig international als Kuratorin zu arbeiten.

Hier führte Ursula Pokorny 2019 durch die Ausstellung „Wild Spoerri Rosenstein“, an der der Künstler Daniel Spoerri selbst teilnahm. Joanna Pianka, Akademie der bildenden Künste Wien, Joanna Pianka, Akademie der bildenden Künste Wien

Ihr Lehramtsstudium für Bildnerische Erziehung an der Universität für angewandte Kunst in Wien hat sie 2020 abgeschlossen. Seit 2018 studiert sie auch an der Akademie der bildenden Künste, wo sie sich zusätzlich als Studienassistentin einbrachte. Während des ersten Lockdowns absolvierte sie ein Auslandssemester in Frankreich, an der Elite-Kunstuni Villa Arson Nizza. Den zweiten Lockdown verbrachte sie als Praktikantin im global ausgerichteten Ausstellungsbereich an der Kunsthalle Basel.

Ein Schuljahr in Argentinien

Ein Netzwerk baute sie sich während des Studiums auch durch ihre Tätigkeit als Galerieassistentin bei Martin Janda in Wien auf, hier kam sie verstärkt mit Künstlern, Kuratoren und Sammlern in Kontakt. Dabei erkannte sie, dass viele jüngere Kuratoren das Bard College absolviert hatten. „Nirgends auf der Welt gibt es so eine Dichte an Museen und nirgends passiert ausstellungsmäßig so viel wie in New York“, so Pokorny.

Schon in der sechsten Klasse Gymnasium hatte sie ein Auslandssemester in Argentinien verbracht, ihre Gastmutter war Direktorin einer Kunst- und Filmschule. Als sie zurückkam, wurde sie auf Anhieb zur Schulsprecherin gewählt. Insgesamt spricht sie heute fünf Sprachen. Auch für eine Ausbildung in Zeitgenössischem Tanz sowie Schauspielunterricht fand das ausgewiesene Energiebündel Zeit. Momentan freut sie sich „über die irren Fügungen mit viel Glück in meinem Leben“ und überbrückt die Zeit mit einem Masterstudium für Kunstgeschichte und Projektunterstützung für Künstler an der Wiener Angewandten.

Absolventin des ersten Jahrgangs

Ursula Pokorny ist nicht nur Absolventin des einzigen Kunstgymnasiums im Land, sondern auch des ersten Jahrgangs des Wienerwaldgymnasiums, das sie von seiner Gründung 2008 bis 2016 besuchte. Acht Jahre wurde sie von Kunstlehrer Paul Wagner begleitet, durch ihn wechselte sie vom musischen Zweig in der Unterstufe in den bilderischen in der Oberstufe. Bis heute steht sie in regelmäßigem Austausch mit ihm sowie auch mit Schulleiterin Karina Bruckner. Die frühere Administratorin und die Schulsprecherin waren gemeinsam am Aufbau der Schule beteiligt. „Wir waren anfangs 80 Schüler und acht Lehrer. Jetzt sind es zehn Mal so viel und wenn ich 2023 aus Amerika zurückkomme, wird das neue Schulgebäude fertig sein“, erzählt Pokorny und ergänzt: „Auch durch Exkursionen wie zur Biennale nach Venedig haben wir viel gelernt.

Paul Wagner ist vom weiteren Karriereweg seiner engagierten und tüchtigen Schülerin überzeugt: „Es freut mich sehr, dass Ursula Pokorny die Möglichkeiten ihrer Ausbildung nutzen konnte und bereits während ihres Studiums in Galerien zu arbeiten begann. Ihr Schritt, ans Bard College Upstate New York zu gehen, ist die logische Konsequenz, um ihre profunden Kenntnisse zeitgenössischer Kunst und ihre kommunikativen Fähigkeiten in naher Zukunft auf internationaler Ebene einzusetzen.“