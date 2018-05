Seit einigen Wochen ist das neue Gemeindeamt für die Bevölkerung zugänglich. Für den Gemeinderat war es nun auch an der Zeit, zum ersten Mal in den neuen Räumlichkeiten zu tagen. Einige nahmen die Stiegen, andere den Lift hinauf bis ins Dachgeschoss. Nun mussten noch alle ihren neuen Platz finden. Namenskärtchen halfen dabei. Manches Gemeinderatsmitglied freute sich über einen Platz mit Aussicht durch die Dachfenster.

Bei der ersten Sitzung im neuen Amt gab es auch eine Anmeldung zur Bürgerbeteiligung. In der Steinbachstraße halten sich laut Meinung der Anrainer sehr viele Autofahrer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Zudem gibt es keinen Gehsteig und bei Dunkelheit ist die Straße auch wenig beleuchtet. Unter den Anrainern gibt es zwei Rollstuhlfahrer und an der Bushaltestelle steigen Schulkinder aus.

Autofahrer sind zu schnell unterwegs

„Im Bereich bei der Kirche halten sich die Autofahrer kaum an die Geschwindigkeitsgrenze“, sagte Renate Milkovich. Bereits vor sechs Jahren haben sich die Bewohner an die Landesbehörde gewandt. „Damals wurden wir weitergereicht und es ist nichts passiert“, so Milkovich. Nun wünschen sich die Anrainer eine Verkehrsberuhigung. Zufrieden wären sie mit einer „30er-Zone“.

Bürgermeister Peter Buchner antwortete sofort auf das Bürgeranliegen: „Uns ist das Problem bekannt“. Es gab auch immer wieder Geschwindigkeitsmessungen. „Diese haben ergeben, dass sich 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsgrenze halten“, so Buchner.

Die Steinbachstraße ist zudem eine Landesstraße, was den Handlungsspielraum der Gemeinde einschränkt. Buchner empfahl den Anrainern eine Unterschriftenliste zu starten und diese an die Gemeinde zu übergeben.