Anschober & Bernardin: Erstes Programm von Kulturverein steht

Gleich zwei kulturelle Highlights hält der Mauerbacher Kulturverein Kunststücke für den Frühsommer bereit.

Als Auftakt gibt es eine Buchpräsentation samt Lesung. Rudolf Anschober wird am 4. Juni im Festsaal der Musikschule Passagen aus seinem Buch „Pandemia“ vortragen.

Der Ex-Gesundheitsminister schildert in seinem Werk die Herausforderungen, die der Corona-Ausnahmezustand mit sich brachte. Dabei lässt er auch fünf Personen, wie etwa einen Intensivmediziner, zu Wort kommen.

Ende Juni folgt dann das Sommertheater-Highlight im Garten des Kartausen-Cafés: Schauspieler Stefano Bernardin ist zu Gast und spielt am 21. und 22. Juni, sowie am 24. und 25. Juni „Hamlet“ von William Shakespeare. Der Romy- und Nestroy-Preisträger wird in alle Rollen des Stücks schlüpfen. Hubsi Kramar führt Regie.

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, auch in diesem Jahr ein überaus prominent besetztes und hochkarätiges Programm für den Frühsommer anbieten zu können“, heißt es aus dem Kulturverein.

Weitere Infos und bald auch Tickets gibt es unter www.kunststuecke-mauerbach.at.

