Den Mauerbachern ist Monika Schrottmeyer als Gemeinderätin für die SPÖ-Fraktion bekannt. „Ich bin seit 2010 Gemeinderätin in Mauerbach und derzeit Vorsitzende des Ausschusses für Soziales-, Familie-, Gesundheit, und in den Ausschüssen Musik-, Sonder-, Mittelschule und Rechnungsprüfung tätig“, erzählt Schrottmeyer über ihre derzeitige Tätigkeit. Sie ist aber auch Autorin zweier Bücher, und das nächste ist bereits in Arbeit.

„Das war‘s dann also“, so lautet der Titel ihres Buches. Diese Phrase gilt eher für Aufgabe oder Gleichgültigkeit. Das ist jedoch die gegenteilige Botschaft, die Monika Schrottmeyer vermitteln möchte. Sie möchte vermitteln, dass Menschen aus der damaligen politischen Situation etwas lernen, damit es ja nicht wieder passiert. „Die Geschichte wiederholt sich solange bis die Menschen daraus gelernt haben“, zitiert Schrottmeyer aus einer chinesischen Weisheit.

„Die erste Republik gehört zu einer vergessenen Zeit. Es war mir ein Anliegen, diese Zeit darzustellen“ Monika Schrottmeyer über ihre Motivation für das Buch

Die Hauptfigur des Buches, Leopoldine hatte sich den Satz „Das war‘s dann also“ zwar oft gedacht aber nie offen ausgesprochen. Die Figur ist frei erfunden, jedoch basiert sie auf Ereignissen, die tatsächlich passiert sind.

Die Geschichte nahm ihren Anfang, als Schrottmeyer den Fußwaschkrug ihres Urgroßvaters entdeckte. Das Füße Waschen war ein Ritual von Kaiser Franz Josef, der in einer Zeremonie seine Demut gegenüber dem Volk zeigte. „Für Geschichte habe ich mich schon immer interessiert“, erzählt Schrottmeyer. Und so entstand dann die Geschichte der Leopoldine, die von 1886 bis 1948 in Wien lebte.

Sie wünschte sich immer Frieden und ein bisschen Wohlstand für alle. Sie erlebte die Kaiserzeit als junge Frau und kämpfte damals auf das Recht für Bildung, Gleichberechtigung und Frauenwahlrecht. „Sie war eine sehr emanzipierte Frau für die damalige Zeit“, erzählt Schrottmeyer.

Dann folgte der Erste Weltkrieg, was das Leben von Leopoldine und ihren drei Kindern dramatisch veränderte. Das Überleben war damals vorrangig. Mit der Ausrufung der ersten Republik keimte in ihr die Hoffnung, dass sich ihre Wünsche erfüllen würden.

„Die erste Republik gehört zu einer vergessenen Zeit. Es war mir ein Anliegen, diese Zeit, die zum Ständestaat und schließlich zum Zweiten Weltkrieg mit all seinen Auswirkungen geführt hat, darzustellen“, so Schrottmeyer über ihre weitere Motivation dieses Buch zu schreiben. Die historische Genauigkeit war im Entstehungsprozess wichtig.

Recherche nahm viel Zeit in Anspruch

So nahm die Recherchearbeit einen großen Teil in Anspruch. Hugo Portisch und Karl Kraus waren unter ihren Quellen.

Das Hauptaugenmerk liegt aber trotzdem auf den Figuren. „Mich hat interessiert, wie die Menschen damals gelebt haben“, so Schrottmeyer. Das Schreiben war für Monika Schrottmeyer immer schon eine Leidenschaft. „Ich habe als Kind Theaterstücke geschrieben und später auch Zeitungsartikel“, erklärt sie über ihr liebstes Hobby. „Ich hatte jedoch eine Firma und drei Kinder. Da blieb wenig Zeit dafür“, so Schrottmeyer. Erst in der Pension war wieder mehr Zeit dafür.

Ihr erstes Buch trägt den Namen „Habakuk“ und diente sogar als Leseprojekt für Schüler.

Nun wird das Buch auch offiziell vorgestellt. Das Buch wird dabei von Martina Humer und Marcus Zbonek gelesen. Humer spielte im Sommer die Buhlschaft beim Mysterienspiel „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal – sowohl in Mauerbach, als auch in Wien. Und Zbonek, alias Herr Tischbein, spielte den Teufel im gleichnamigen Stück.