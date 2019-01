Der Mauerbacher Martin Brunner will mit einer einzigartigen Idee durchstarten. Diese soll Veranstaltungen jeglicher Art, sei es der Geburtstag, Hochzeit oder andere persönliche Events bereichern. „Liquid-Motto-Art“ nennt sich diese Idee in konkreter Form.

Die Idee dazu kam ihm bei einer eigenen Feier für seine Freunde. Bei der Vorbereitung kam er auf die Idee, der Feier ein besonderes Motto zu verleihen und dieses auch bei Glasverziehrungen zum Vorschein kommen zu lassen. Das Ziel ist dabei, etwas zu bieten, das über das bekannte Angebot hinausgeht. So soll schon beim Begrüßungsdrink das Thema der Veranstaltung sichtbar werden. So können auch persönliche Fotos im Glasboden abgedruckt werden.

Brunner hat dabei sowohl Erfahrung in der Gastronomie als auch im technischen Bereich und produziert alles selbst. Der Service umfasst nicht nur Lieferung der Gläser, sondern auch die Präsentation der Getränke in angepassten Gläsern. „Beim Begrüßungsdrink soll schon das Motto der Party sichtbar sein“, sagt Martin Brunner über seine Idee. Noch ist das Unternehmen aber ziemlich am Anfang. „Wir sind ein Start-up-Unternehmen“, sagt Brunner. Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. „Wir sind nun dabei die Idee umzusetzen. Dann sehen wir, wie es funktioniert und warten auf das Feedback“, erklärt Brunner über die Zukunft des Unternehmens. Mehr Infos unter www.limoar.at.