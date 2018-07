Wer beim Begriff „Heimatmuseum“ ein verstaubtes kleines Kammerl erwartet, der wird in Mauerbach bitter enttäuscht. Das Museum im neuen Kutscherstall ist ein richtiges Schmuckkasterl geworden, das durch freundliche helle Räume besticht und durch liebevoll ausgestellte Exponate, die die Geschichte der Gemeinde erzählen. All das wird nur von der Herzlichkeit der Betreiber überstrahlt. „Herzlich willkommen“, schallt es durch das Museum, wenn Betreiber Karl Fahringer und Obfrau Margarete Hohnecker zur kleinen Führung bitten.

Ein Moped ziert den Eingang. „Der Bürgermeister hat gesagt, das würde sich da ganz gut machen“, beginnt Fahringer seine Erzählungen. Das Moped wurde gespendet. Ein paar Schritte weiter lassen schon die Römer grüßen. Alle Relikte, die in der Feldwiese ausgebuddelt wurden, finden in Vitrinen Platz. „Die müssen alle freistehend sein. In die neuen Mauern des Kutscherstalls dürfen keine Schrauben und Nägel eingeschlagen werden“, erklärt Fahringer.

Von Römern, Kamelen und einem Schatz

Der neue Stolz des Museums ist eine Vitrine, in der Knochen eines Trampeltieres ausgestellt sind. „Ja, das haben die Römer mitgebracht, und es dürfte hier verendet sein“, erklärt Fahringer. Zur Zeit von Mark Aurel sei das geschehen. „Vielleicht war der selbst auch in Mauerbach“, mutmaßt der Museumsbetreiber. Schließlich galt die Gemeinde als ein wichtiger Ort für die Römer. „Die von Caesar hochgelobte zehnte Legion war hier“, erzählt Fahringer weiter.

Obfrau Margarete Hohnecker achtet penibel darauf, dass keine historischen Artefakte entstehen. Vor allem bei der Entstehung Mauerbachs kennt sie sich besonders gut aus. 1231 wurde die Gemeinde erstmals urkundlich erwähnt, all das findet sich sorgfältig gesammelt.

Karl Fahringer erzählt dann noch die Geschichte vom Schatz von Mauerbach, der aus dem Raubgut der Nationalsozialisten stammt. Der wurde gefunden und dann 1996 in London bei Christie’s versteigert. Ein Exponat hat Margarete Hohnecker selbst erstanden. „Einen Krug, der damals preislich ein wenig unsere Vorstellungen überstieg“, lacht Hohnecker.

Ein Besuch des neuen Museums ist für jeden Mauerbacher Pflicht, und auch für Bürger aus den umliegenden Gemeinden kann ein historischer Rundgang sehr spannend sein.