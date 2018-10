Die Pfadfinder sind die größte unpolitische Jugendorganisation auf der ganzen Welt. Seit 17 Jahren gibt es auch wieder eine eigene Gruppe im Ort, nachdem zuletzt in den 1960er Jahren eine Gruppe vor Ort war.

Peter Sperk hat die Gruppe in der Pfarre Steinbach gegründet. Heute sind 40 Kinder zwischen fünf und 17 Jahren Teil der Pfadfinder. Sperk selbst ist seit dem vierten Lebensjahr bei der Organisation. „Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder“, so lautet schließlich die Devise. Auch die nächste Sperk-Generation ist mit Feuer und Flamme dabei. „Mir gefällt alles“, antwortet Sophie spontan auf die Frage, was sie bei den Pfadfindern am liebsten mag. Nach kurzer Zeit war für sie aber klar, dass es die zahlreichen Aktivitäten sind, die ihr am meisten gefallen.

„Mir hat gefallen, dass wir beim Mittelalterfest in Purkersdorf dabei waren, auf den Adventmarkt in Mauerbach freu ich mich auch schon wieder“, erzählt Sophie Sperk. „Wir versuchen, die Kinder aus ihren Zimmern zu locken, damit sie sehen, was die Natur alles zu bieten hat“, sagt Carolina Sperk. Das zeigt auch seine Wirkung.

Pfadfinder besuchen viele Lager

„Wir sind regelmäßig mit den jungen Pfadfindern auf Lagern unterwegs. Nach dem vierten Tag haben die Handys meistens keinen Saft mehr und sie vermissen es dann auch nicht mehr“, fügt Peter Sperk hinzu. Ansonsten sind die Aktivitäten vielfältig. „Wir gehen ins Kino, eislaufen oder wandern“, so Sperk. Regelmäßig trifft sich die Gruppe auch in der Schlossparkhalle. „Bürgermeister Peter Buchner hat uns dort einen Raum zur Verfügung gestellt“, ist Sperk dankbar für die Möglichkeit, wöchentlich für ein Treffen zu sorgen.

Infos bei Peter Sperk unter 0676/4232232

www.pfadfinder-mauerbach.at