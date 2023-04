Mauerbacher Kulturausschuss: Bannauer tritt in Pilters Fußstapfen

Im Gemeinderat erfolgten einige Wechsel. Bereits vor einem Monat hat ÖVP-Bürgermeister Peter Buchner Siegfried Kommar als neues Gemeinderatsmitglied für die SPÖ angelobt. Bei der Gemeinderatssitzung wurde dieser nun offiziell willkommen geheißen. SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Beran hat sein Mandat zurückgelegt, wodurch seine Funktionen im Umwelt- und Finanzausschuss frei wurden. Mit dem neuen Gemeinderatsmitglied Siegfried Kommar lag ein evidenter Wahlvorschlag seitens der Mauerbacher Sozialdemokraten vor, dem von allen zwanzig anwesenden Gemeinderäten einheitlich zugestimmt wurde.

Auch der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Matthias Pilter legte seinen Vorsitz im Kulturausschuss zurück und übergab diesen an ÖVP-Mandatarin Manuela Bannauer. Insgesamt 13 Jahre leitete Pilter den Kulturausschuss. „Nicht nur im Kulturbereich konnten mit Kabaretts von Gernot Kulis oder Peter & Tekal Kabarettgrößen nach Mauerbach geholt werden, auch die Reaktivierung des Kartausenlaufs ist geglückt und mit Verbesserungen haben wir den Adventmarkt mittlerweile über die Ortsgrenzen bekannt gemacht und zuletzt eine tolle falstaff-Platzierung erzielt“, erinnert sich Pilter und blickt auf weitere Highlights zurück: „Auch Aktionen wie die Osterdekoration zusammen mit der Volksschule oder einige ,72 Stunden ohne Kompromiss'-Projekte mit der Pfarre haben Verbesserungen für den Ort gebracht“, fährt Pilter fort, der seine Funktionen im Gemeinderat und -vorstand sowie als Fraktionsobmann der Volkspartei Mauerbach behält und sich dadurch weiterhin für das Wohl der Mauerbacher Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen möchte.

Der Grund für Pilters Rücktritt als Vorsitzender im Kulturausschuss sei jener, dass dieser mehr Zeit für seine Werbeagentur einplanen müsse. „Ich benötige künftig mehr Zeit für den Aufbau meines Unternehmens und bin daher sehr froh, dass Manuela Bannauer sich bereit erklärt hat, den Kulturausschuss zu übernehmen. Mit ihrem Organisationstalent ist die positive Fortführung des Mauerbacher Kulturweges gewährleistet“, äußert sich dieser zufrieden.

Bannauer, die seit 2015 Mitglied des Gemeinderats und seit 2020 im Gemeindevorstand der Marktgemeinde Mauerbach ist, sieht ihrer neuen Aufgabe bereits motiviert entgegen: „Mir ist bewusst, dass ich nach Matthias Pilter in große Fußstapfen trete. Er hat die Funktionen des Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Sport in all den Jahren großartig ausgeübt. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf viele wunderbare Veranstaltungen in Mauerbach.“

Förderungen für Kulturvereine festgelegt

Weiters wurde über drei erweiterte Förderungen im Gemeinderat abgestimmt. Angesucht wurde darum, den Verkehrs- und Verschönerungsverein in Bezug auf die Erhaltung der Wanderwege sowie die Errichtung neuer Bänke zu unterstützen. Einer erweiterten Vereinsförderung wurde mit einem Budget von 500 Euro zugestimmt.

Das zweite Ansuchen betraf den „Kunststücke. Kulturverein Mauerbach“, der für die Aufführung des Sommertheaterstücks „Der kleine Prinz“ um finanzielle Unterstützung angesucht hat. Der Gemeinderat sicherte dem Verein einen fixen Förderbetrag von 2.200 Euro sowie eine Ausfallhaftung von bis zu 3.500 Euro zu.

Bei dem dritten Punkt handelte es sich um ein Anliegen des Wienerwaldfestivals, das unter anderem in Kooperation mit der Musikschule Mauerbach zusammenarbeitet. Beschlossen wurde, den Verein bei einem Konzert mit 750 Euro für die Übernachtung der Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen.

