In einem Bürgerbeteiligungsprojekt wurde zusammen mit zahlreichen Freiwilligen sowie den Anglerfreunden der Weg um den Hirschengartenteich freigelegt und in Stand gesetzt. Letzte Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt und dann heißt es wieder: „Weg frei!“

20 Bürger folgten dem Aufruf

Nachdem das Thema lange Zeit im Umweltausschuss diskutiert wurde, Kostenvoranschläge zur Wiederherstellung des Weges eingeholt wurden und Ideen teilweise nicht umsetzbar waren oder wieder verworfen wurden, entschied man sich für die einfachste aller Varianten: An Stellen, wo der Weg direkt am Wasser weggebrochen und nicht mehr passierbar war, wurde dieser weiter hinauf verlegt und so sehr kostengünstig umgangen, berichtet geschäftsführender Gemeinderat Matthias Pilter.

Gemeinsam mit rund 20 Bürgern, die dem Aufruf folgten, wurde innerhalb weniger Stunden Wege freigeschnitten, neue Pfade angelegt, ein neuer Übergang über eine Wasserstelle geschaffen und zwei Stiegen vorbereitet, die in weiterer Folge vom Bauhof der Marktgemeinde Mauerbach mit Granitsteinen befestigt werden.

„Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Fischer und freiwilligen Helfer. Miteinander konnte der Weg um den Hirschengartenteich saniert werden. Der Bauhof wird in Kürze den Weg noch vollständig befestigen, danach ist er wieder für alle Mauerbacher Naturliebhaber begehbar“, freut sich Umweltgemeinderat Bernhard Beer.