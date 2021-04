Frösche, Kröten oder Molche: Seit Anfang März sind in Mauerbach wieder die „Krötenträger“ unterwegs, um in der jetzigen Laichzeit alle Amphibien sicher über die Straße zum Hirschengartenteich zu bringen. Sieben Freiwillige gehen jeden Morgen rund 1,6 Kilometer Landesstraße ab – und das bei jedem Wetter.

An den fixen Krötenzäunen werden die Kübel kontrolliert und die dort befindlichen Tiere sicher zu den Laichgewässern gebracht. Insgesamt wurden in den vergangenen 40 Tagen 886 Amphibien davor bewahrt, von einem Auto oder Lkw erfasst zu werden. Zu den geretteten Tieren zählen aber nicht nur Kröten. In Mauerbach gibt es besonders viele Molche, wie Sigrid Peer erzählt, die selbst als „Krötenträgerin“ unterwegs ist: „Wir haben extrem viele Kammmolche, die gefährdet sind und in Niederösterreich auf der Roten Liste stehen. Über 100 von ihnen haben wir sicher über die Straße gebracht. Diese Zahl ist außergewöhnlich.“

„19 Kröten haben wir schon zurückgetragen“

Derzeit seien einige Tiere bereits auf dem Rückweg. „19 Kröten haben wir schon zurückgetragen“, sagt Peer.

Schwierige Bedingungen gibt es momentan durch die frostigen Temperaturen: Denn bei kaltem Wetter machen sich die Amphibien normalweise nicht auf den Weg zum Teich. „Die Kübel müssen wir aber trotzdem jeden Tag kontrollieren“, so die Freiwillige. Wird es wärmer, sind dann plötzlich wieder viele Tiere im Kübel. „Es kann sein, dass man an einem Tag keine Kröte hat und am nächsten 60“, erzählt Peer.