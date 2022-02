Mit 90 ist nun Schluss: Hohnecker trat als Vereins-Obfrau zurück

Fast 30 Jahre lang war sie Obfrau des Kultur- und Museumsvereins Mauerbach, jetzt hat sich Margarethe Hohnecker dazu entschlossen, dieses Amt zurückzulegen. „Ein Grund für meinen Rücktritt ist mein hohes Alter. Ich bleibe aber Ehrenobfrau“, erklärt Hohnecker, die im Februar 90 Jahre alt wird.

Ich bin weiterhin mit dem Museum verbandelt und werde auch noch regelmäßig Führungen machen. Ganz weg bin ich nicht.“

Im Zuge einer kleinen Abschiedsfeier wurde Hohnecker zur Ehrenobfrau ernannt. Bis ein neuer Obmann oder eine neue Obfrau gewählt ist, wird Obfrau-Stellvertreter Karl Fahringer diese Funktion ausüben. „Karl Fahringer hat bisher schon sehr viel gemacht. Er wird das, bis jemand Neues gewählt wurde, sicher sehr gut machen“, ist sich Hohnecker sicher.

Die Ehrenobfrau wird dem Museum aber weiterhin erhalten bleiben. „Ich bin weiterhin mit dem Museum verbandelt und werde auch noch regelmäßig Führungen machen. Ganz weg bin ich nicht.“

Hohnecker war seit Beginn des Heimatmuseums im Jahr 1992 die Obfrau des Kultur- und Museumsvereins Mauerbach. „Weil ich damals im Naturhistorischen Museum gearbeitet habe, ist die Gemeinde an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Ich war natürlich interessiert“, schildert die 89-Jährige.

Damals war das Museum in einem ehemaligen Wohnhaus beim provisorischen Gemeindeamt, Allhangstraße 14, untergebracht. Trotz der beengten Platzverhältnisse und der geringen Gestaltungsmöglichkeiten konnte der Kultur- und Museumsverein neben der Dauerausstellung „Die Römer in Mauerbach“ 28 Sonderausstellungen zeigen. 2018 übersiedelte das Museum gemeinsam mit dem Gemeindeamt schließlich in den sogenannten „Kutscherstall“ in die Hauptstraße 246.

Unzählige Stunden aufgewendet

Aber auch Fahringer ist seit Beginn an mit dabei. „Ich habe gemeinsam mit Margarethe Hohnecker 1992 neben dem Beruf begonnen“, erzählt Fahringer.

Gemeinsam können Hohnecker und Fahringer auf zahlreiche Publikationen und Ausstellungen zurückblicken, für die sie unzählige Stunden aufgewendet haben.

Zu einer der aufwendigsten zählt etwa die Ausstellung „25 Jahre Markterhebung Mauerbach“, „100 Jahre Kaiser-Franz-Josef I.-Jubiläums-Volksschule“, „Venus von Willendorf“ im Jahr 2008, die am heutigen Standort des Kartausen-Cafés zu sehen war. Aber auch an die Ausstellungen „Unsere Fledermäuse“ (1993) oder „Vogelwelt im Wienerwald“ (1996) erinnern sich die beiden gerne zurück.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren