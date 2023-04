Mit den Sinfonien Bachs ins Frühjahr

In diesem Frühjahr darf sich wieder auf einige Events gefreut werden. Eingeleitet wird der Frühling mit „ITALIA MIA – primavera“, einer Hommage an den berühmten deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach.

Präsentiert wird das Festival am 21. April um 18 Uhr von Bernhard Trebuch. „In der Pause laden wir wieder zum Incontro, zum gemütlichen Beisammensein, im Kaisergarten“, kündigt Astrid Huber, Leiterin des Informations- und Weiterbildungszentrums für Baudenkmalpflege in der Kartause Mauerbach, an.

Am 23. Juni um 18 Uhr findet im Kaisergarten das Konzert „OMAN.BAROCK“ statt. Erwartet werden dürfen zauberhafte Flötenmusik mit Werken von van Eyck, Francesco Corbetta, Giuseppe Sammartini und Antonio Vivaldi. Michael Oman wird auf der Blockflöte, Daniel Oman auf der Barockgitarre und Martina Oman am Cembalo zu hören sein.

Weitere Konzerte finden am 7. Juli um 18 Uhr im Kaisergarten mit „Baciando l’aria“, am 14. Juli um 18 Uhr in der Klosterkirche mit einer weiteren Vorstellung von „ITALIA MIA – la festa“ sowie mit „Nobiltà di Dame“, ebenfalls am 14. Juli, statt.

Als zusätzliches Highlight des Abends werden außerdem jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn Schwerpunktführungen zum Thema Baudenkmalpflege abgehalten. Die Führungen sind beim Ticketkauf für jedes Konzert inkludiert. Daher fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Für die Teilnahme an der Führung wird um eine Voranmeldung bei der Reservierung der Karten gebeten. Da die Konzertplätze begrenzt und die Karten schnell vergriffen sind, werden Interessierte des Weiteren dazu angehalten die Karten zeitnah telefonisch unter 01/53415850500 oder per Mail unter mauerbach@bda.gv.at zu reservieren.

Handwerkskunst, Buchpräsentation und Sonderführungen

Mit den diesjährigen Tagen der offenen Kartause steht ein weiterer Höhepunkt an, auf den sich Interessierte freuen dürfen. Mit dem Workshop „Handwerk Denkmalpflege“ werden die Tage der Kartause im Kreuzgarten abgehalten und finden am ersten Juni- Wochenende, von dritten bis vierten Juni, statt.

Astrid Huber berichtet diesbezüglich: „Die Kartause Mauerbach und zahlreiche Sonderausstellungen sind an diesem Wochenende bei freiem Eintritt zugänglich. Beim Kalkbrennen, Ziegelschlagen, traditionellen Handwerkstechniken und Schaurestaurierungen geben Fachleute ihr Wissen an interessierte Besucher weiter und laden zum Mitmachen ein.“

Im Zuge der Tage der Kartause findet um 14.15 Uhr ebenfalls eine Buchpräsentation statt. Abgehalten wird diese von Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes, sowie von Bernhard Hebert, Leiter der Abteilung für Archäologie, die ein neues Beiheft der Fundberichte aus Österreich „Römersteine und spätantike Gräber aus der Ottakringer Straße in Wien-Hernals“ vorstellen. Anschließend steht um 14.30 Uhr die Sonderführung „Römersteine aus Hernals“ mit mehreren Stationen zu den Hernalser Römersteinen an, welche im Nord-Kreuzgang der Mauerbach Kartause zu finden sind.

Nähere Informationen zu den diversen Events sind online unter www.bda.gv.at zu finden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.