Neue Pächter für Kartausen-Lokal gesucht

Werbung

Über acht Jahre führte Maria Winter als die offizielle Pächterin des Restaurants in der Kartause Mauerbach mit ihrem Lebensgefährten den Klosterwirt. Ende Februar läuft der Pachtvertrag jedoch aus und da Winter ihre Pension antritt, wird der Vertrag nun nicht mehr verlängert. Aus diesem Grund sucht die Kartause Mauerbach aktuell nach neuen Pächtern für das Restaurant. Mit seinen archaischen Räumlichkeiten, die zum ehemaligen Kloster gehören sowie dem Gastgarten bietet das Restaurant ein schönes Ambiente für seine Gäste. Außerdem wird das Lokal zu günstigen Konditionen vom Bundesdenkmalamt verpachtet.

Ein großer Gastgarten, in dem im Sommer auch mehrere Veranstaltungen stattfinden, ist bei dem Lokal dabei. Foto: privat

Vonseiten des Bundesdenkmalamts wird gewünscht, dass das Lokal so oft wie möglich aufmachen kann. An Veranstaltungstagen ist der Betrieb des Restaurants für die Verpflegung von Gästen verpflichtend. „Es gibt immer wieder Hochzeiten, Dreharbeiten, unsere Tage der offenen Tür, Tage des Denkmals, Seminare und an diesen Tagen ist der Betrieb immer geöffnet“, erklärt Astrid Huber, Leiterin des Informations- und Weiterbildungszentrums für Baudenkmalpflege in der Kartause Mauerbach.

Das zu verpachtende Lokal befindet sich im Wienerwald, in der Nähe des 14. Wiener Bezirks, Penzing. Der Gastgarten im Kreuzhof hat 376 Quadratmeter und auch in der Gaststube ist Platz für rund 50 Personen. Zudem gibt es zwei separate Gasträume im hinteren Teil des Restaurants.

Potenzielle Pächter können sich bei Interesse telefonisch unter 01/53415 850500 oder per E-Mail unter mauerbach@bda.v.at melden. Auch Besichtigungen sind nach Terminvereinbarung möglich.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.