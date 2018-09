Ein gemütliches Essen in wundervoller Kulisse, dieser Traum kann gerade in Mauerbach vielerorts Wirklichkeit werden. Das Idyll wird aber, gerade an schönen Tagen am Wochenende oftmals gestört, und zwar durch laut dröhnende Motoren von Fahrzeugen, deren Fahrer sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten wollen oder die Motoren gar akustisch modifizieren.

„Die Straße über den Tulbingerkogel ist in den letzten Jahren zu einer Motorrad-Rennstrecke entartet, die ihresgleichen sucht“, ist eine NÖN-Leserin verzweifelt. Sie wendet sich mit einer Bitte auch an Mauerbachs Bürgermeister. „Das liegt nicht in meinem Einflussbereich. Natürlich gehört jemand gestraft, wenn er zu schnell unterwegs ist, man muss aber auch die Motorradfahrer leben lassen“, zeigt sich Peter Buchner diplomatisch und verweist auf die Behörde.

Mehr Kontrollen durch die Polizei gefordert

Daran knüpft auch Hotel- und Restaurantbetreiber Frank Bläuel. Für ihn ist es vollkommen unverständlich, dass Motorräder mit über 100 Dezibel zugelassen werden. „Auf den Rennstrecken sind Dezibelmeter montiert und jedes Fahrzeug, das über 100 Dezibel hat, wird aus dem Rennen genommen. Warum wird das auf der Straße nicht kontrolliert?“, fragt sich Bläuel.

Das Problem ist auch Tullns Polizei-Bezirkskommandantin Sonja Fiegl nicht fremd: „Beschwerden nehmen wir ernst, und im Rahmen der Möglichkeiten kontrollieren wir die Motorräder.“ Der Tulbingerkogel sei ein polizeilicher Schwerpunkt. „Es ist aber auch Fakt, dass Motorräder legal laut sind und die Polizei diesen Umstand nicht ändern kann“, bedauert Fiegl. Lärmmessungen würden jede Saison durchgeführt und die Polizei sei bemüht diese noch zu steigern.

„Es wäre auch wichtig, dass sich Motorradfahrer in Gebieten, wo Menschen leben, rücksichtsvoller verhalten“, appelliert Fiegl.