Was wurde aus der Gemeinderätin Renate Cupak?

Renate Cupak war für eineinhalb Perioden als Gemeinderätin in Mauerbach aktiv. Als Mandatarin für die FPÖ blickt sie mit Stolz auf die positive Entwicklung der Gemeinde in den letzten Jahren zurück.

Die Entwicklung des Ortszentrums mit Gemeindeamt, Bauhof Kindergarten und Schule sieht sie sehr positiv. Die ehemalige Kommunalpolitikerin war in ihrer aktiven Zeit auch mit der Diskussion rund um den Fußballplatz beschäftigt. Renate Cupak hat zwei Enkelkinder.

Gemeinsam mit ihrer Familie und ihrem Mann verbringt die gebürtige Wienerin und Wahlmauerbacherin viel Zeit. „Die Woche verbringen wir teils in Wien und teils in Mauerbach, wo mein Mann und ich in einem Haus leben.“

