Wenn in Mauerbach wieder die Backrohre glühen und sich ein süßer Duft nach Weihnachtsgebäck über die Gemeinde legt, dann kann das nur eines bedeuten. Der Adventmarkt steht vor der Tür und die fleißigen Helferinnen der Freiwilligen Feuerwehr backen Kekse, was das Zeug hält.

Eine halbe Tonne haben die Damen der FF Mauerbach im letzten Jahr gebacken. Alle wurden an drei Tagen beim Stand am Adventmarkt in der Kartause verkauft. „Wir sind genau im Plan und bald verpacken wir die Kekse“, kann Sylvia Pollak bestätigen. Die Tradition des Kekse Backens geht schon eine Zeit lang zurück. „Seit über 30 Jahren backen wir schon im Feuerwehrhaus“, erzählt Leopoldine Wallner. Aus einer kleinen Backrunde für einen kleineren Adventmarkt wurde immer mehr. „Wir haben ein altes Foto gefunden und wollten die Tradition weiterführen“, erzählt Pollak.

Hoffen auf brechen des Rekordes

„Wir hoffen, dass wir diesen Wert aber dieses Jahr übertreffen können“, ist auch der Kommandant Harald Pollak zuversichtlich. Das steht aber erst am Donnerstag fest, denn dann werden die einzelnen Kekse verpackt und an die ersten Vorbesteller sogar schon ausgeliefert.

Das weihnachtliche Backvergnügen ist schon seit einiger Zeit im Gange. Schauplatz ist natürlich das Feuerwehrhaus selbst. „Es riecht köstlich nach Keksen“, ist der Kommandant begeistert. Seine Favoriten sind übrigens die Vanillekipferl. Die Ehefrau des Kommandanten, Sylvia Pollak, ist natürlich in der Backrunde der zwölf bis dreizehn Damen mit dabei. „Wenn meine Frau nach Hause kommt, riecht sie dann auch fast wie ein Vanillekipferl“, sagt Harald Pollak.

Mit der vorweihnachtlichen Backaktion sind alle Tätigkeiten in der Hinsicht auch dann erledigt. „Sylvia kann dann fast keine Kekse mehr sehen. Wir kaufen dann selbst welche für uns privat, aber gebacken wird nichts mehr“, erzählt Pollak. „Außerdem kann man diese Vielfalt an Keksen nie selbst machen“, weiß Pollak. Denn jede der Bäckerinnen hat ihr Geheimrezept. Jede hat ihr Lieblingsrezept, das sie jedes Jahr mitbringt.