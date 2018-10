Ein schreckliches Bild bot sich den Einsatzkräften am Montagabend der Vorwoche: Ein Lenker krachte mit seinem Wagen gegen einen Baum, dieser ging in Flammen auf, Lenker und Wagen verbrannten – ein Bild, das die Einsatzkräfte nicht so schnell aus ihrem Kopf bekommen.

„Wir arbeiten solche Einsätze in Gesprächen auf“, berichtet der Mauerbacher Kommandant Harald Pollak. Gleich im Anschluss und einige Tage später bei Besprechungen wurde der Einsatz zum Thema gemacht. „Es ist wichtig, die Leute reden zu lassen und ihnen zuzuhören“, weiß Pollak, der bemerkt, dass „seine“ Kameraden den Einsatz gut verarbeitet haben.

Mauerbach Auto ging in Flammen auf: Lenker starb

Allerdings sitzt der Ärger über ein Facebook-Posting, bei dem an der Sirenenalarmierung Kritik geübt wurde, bei einigen Kameraden tief. „Gleich nach der Alarmierung beschwerte sich eine Dame, dass die Sirene unzumutbar sei“, berichtet Pollak. In der heutigen Zeit sei das nicht notwendig, da es genügend andere Mittel gebe, auch die Kinder könnten nicht schlafen, machte eine Mauerbacherin ihrem Ärger auf der Plattform öffentlich Luft.

Essen und Getränke als Dank für Hilfe

Was dann folgte, war eine Welle der Empörung über das Posting und viele Lobesworte für die Einsatzkräfte. „Wir wurden auch zum Essen eingeladen und bekamen eine Getränkespende“, freut sich der Kommandant. Und viele teilten mit, dass „sie froh wären, wenn jemand hilft.“

Per Sirene wird grundsätzlich nur bei großen Einsätzen wie Menschenrettung oder Brand sowie während des Tages, wenn weniger Kameraden verfügbar seien, alarmiert. „Großteils kommt der stille Alarm, also per Pager und SMS zum Einsatz“, weiß Pollak. Durchschnittlich heule die Sirene vielleicht 30 bis 40 Mal pro Jahr. „Das wurde in den letzten Jahren ohnehin schon sehr dezimiert.“

Nach wie vor unklar ist noch, wer der Lenker des Unfallwagens ist (bis Redaktionsschluss). „Die Ermittlungen und der Abgleich der DNA laufen noch“, heißt es von der Polizei.