Im März erfolgte der Zugriff der Polizei am Bahnhof Hütteldorf. Ein 30-Jähriger deutscher Staatsbürger, der in Wien wohnhaft ist, wurde von der Wega festgenommen. Ihm wurden Aufzucht und Handel mit Suchgift vorgeworfen. Gemeinsam mit zwei Mittätern saß er nun vor einem Schöffensenat im St. Pöltner Landesgericht.

„Sie brauchten seinen grünen Daumen.“ Richter Slawomir Wiaderek

Ein Mauerbacher (41) war arbeitslos und deshalb in Geldnot geraten. Ein Freund (38), der im Immobiliengeschäft tätig ist, wollte ihm deshalb ein wenig unter die Arme greifen. Er hatte erst kurz zuvor die Konkursmasse eines sogenannten „Grow-Shops“ erworben. „Ich wollte das Unternehmen auf Vordermann bringen und es dann gewinnbringend verkaufen“, sagt er vor Gericht. Dazu sollte ihm ein ehemaliger Angestellter des Grow-Shops verhelfen, den er in seiner Firma anstellte. Dabei handelt es sich um den deutschen Staatsbürger. „Sie brauchten seinen grünen Daumen“, stellte der Richter Slawomir Wiaderek fest. Der Immobilienmakler investierte 5.000 Euro in Gerätschaften und Cannabis-Samen und beauftragte den Deutschen, im Haus des Mauerbachers eine Anlage zu installieren. „Dafür sollte ich eine Miete von bis zu 1.500 Euro pro Monat erhalten“, sagt der Mauerbacher.

Nachdem die Anlage fertig war, führten der Deutsche und der Mauerbacher zwei ganze Zuchtzyklen mit Erfolg durch. Knapp bevor die dritte Ernte bevorstand, fiel die Polizei samt Polizeihund in der Plantage in Mauerbach ein und kassierte die Ernte.

Der Hausbesitzer war der Verzweiflung nahe und kooperierte fortan bereitwillig mit der Polizei

Er verhalf den Beamten auch zur Ergreifung des Deutschen. „Wir haben bereits zwei Ernten gemacht, bevor wir entdeckt wurden“, gibt der Mauerbacher zu. Insgesamt wurden dabei etwa fünf Kilogramm an Cannabiskraut geerntet.

Der Immobilienmakler und der Deutsche hatten sich bereits vor der ersten Ernte zerstritten. „Ich wollte nur das Geld für meine Investition hereinbekommen. Danach wollte ich mit der Sache nichts mehr zu tun haben“, beteuert der Makler. Rechtsanwalt Ewald Stadler verteidigte den Deutschen, der das Kraut für den Eigengebrauch angebaut haben will: „Handel mit Suchtgift konnte meinem Mandanten bisher keiner nachgewiesen werden, deshalb wurde ich angewiesen, auf Freispruch zu plädieren.“

Die Schöffen fällten folgendes Urteil: Der Mauerbacher und der Immobilienmakler bekamen 24 Monate bedingt, der Deutsche 30 Monate, davon 20 bedingt, zehn unbedingt. Der Mauerbacher solle zudem eine Psychotherapie fortsetzen, der Deutsche ebenfalls in Therapie gehen und eine Bewährungshilfe in Anspruch nehmen.

Ewald Stadler erbat drei Tage Bedenkzeit, weshalb das Urteil zu Redaktionsschluss noch nicht rechtskräftig war.