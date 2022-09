Wiener Stadtgrenze: Kurzparkzone wird Realität

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bislang konnte man im Gemeindegebiet von Mauerbach uneingeschränkt parken – auch an der Wiener Stadtgrenze. Das wird sich aber mit morgen Donnerstag, 15. September, ändern.

„Wir beobachten vermehrt Autos, die über einen längeren Zeitraum, ohne bewegt zu werden, in Mauerbach parken. Um unseren Bürgerinnen und Bürgern die Parkflächen wieder zur Verfügung stellen zu können, haben wir uns dazu entschieden, im Bereich der Wiener Stadtgrenze eine Kurzparkzone einzurichten“, erklärt Bürgermeister Peter Buchner. Vor allem Campingbusse, aber auch Werbeautos würden seit der Einführung des Wiener Parkpickerls vermehrt gesichtet werden. Konkret soll die Kurzparkzone in der Hauptstraße bis zur Trafik/Pizzeria sowie in Augustinerwaldgasse und Rote-Kreuz-Gasse eingerichtet werden. Dort kann dann mit Parkuhr drei Stunden geparkt werden.

Ausnahmegenehmigung für zwei Jahre

Alle Menschen mit einem Hauptwohnsitz in Mauerbach können eine Ausnahmegenehmigung anfordern, die anschließend für zwei Jahre gilt und danach wieder für zwei Jahr beantragt werden kann. „Die Ausnahmegenehmigung kann bei der Gemeinde beantragt werden. Es muss lediglich eine Verwaltungsgebühr in der Höhe von 38,10 Euro bezahlt werden“, informiert der Ortschef.

Wie lange es die Kurzparkzone geben soll, kann Buchner noch nicht sagen. „Wir verordnen zunächst in diesem Bereich eine Kurzparkzone und dann schauen wir weiter, ob und wie sich der Parkdruck in andere Gebiete ausweitet“, sagt Buchner und ergänzt: „Wir wollen hier nichts überhasten.“ Er betont, dass sie außerdem auf Hinweise und Infos aus der Bevölkerung angewiesen sind. „So wissen wir, wo vermehrt Dauerparker zu finden sind“, erklärt der Bürgermeister.

Am 1. März hat Wien das flächendeckende Parkpickerl eingeführt. Das führte dazu, dass viele Menschen mit ihren Pkw auf Parkplätze rund um Wien auswichen. Bislang gab es in Mauerbach keine Probleme- Das änderte sich aber in den vergangenen Wochen, weshalb sich die Gemeinde dazu entschied, eine Kurzparkzone einzurichten.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.